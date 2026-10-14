Le Pen vaticina que Vox podría "formar parte del Gobierno próximamente" en España

El contexto Las declaraciones de la ultra francesa se han producido en el marco de la cita celebrada este miércoles en Bruselas de los llamados 'Patriotas'.

Los líderes de la ultraderecha en Europa, los llamados 'Patriotas', se han reunido este miércoles en Bruselas. Allí ha estado la francesa Marine Le Pen, quien podría hacerse con la presidencia en Francia, y ha vaticinado para España un futuro gobierno con Vox.

"Es un momento como Europa no ha conocido en décadas. En noviembre, España designará una mayoría en elecciones anticipadas con la posibilidad de una mayoría patriótica que contará en sus filas con nuestros aliados de Vox", ha asegurado.

Unos aliados sobre los que también ha escrito en su perfil de la red social X. "Han sabido conquistar el corazón de los españoles y podrían mañana participar en el gobierno", ha insistido en el mismo sentido.

"España ocupa un lugar esencial en Europa: su voz cuenta para defender la soberanía de nuestras naciones y la libertad de nuestros pueblos", ha continuado en la publicación mencionada.

Ese mensaje de la fundadora de la Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) ha llegado en el marco de un viaje a Bruselas para la precitada cita, en la que también han participado figuras como el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán.

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