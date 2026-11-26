El periodista Pedro Vallín asegura que las críticas de Felipe González al PSOE y a Pedro Sánchez benefician al presidente. En el vídeo, su análisis completo.

El periodista Pedro Vallín lo tiene claro: "Felipe González es un valor para la campaña de Pedro Sánchez porque Felipe González es Napoleón para el país, es prehistoria".

Pero no solo eso, sino que "su trayectoria está marcada por muchas cosas que pusieron al partido en una situación muy complicada". Y recuerda por ejemplo, la ley de secretos oficiales, detrás de la cual el PNV lleva casi 20 años.

Porque, tal como asegura Vallín, "se debería contar una ley de secretos oficiales", pero "su partido siempre ha tenido la cortesía de protegerle y yo creo que mientras Felipe González viva no va a haber una ley de secretos oficiales que levante todo aquel periodo tremendo del GAL y el terrorismo de Estado contra ETA", concluye el periodista.

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