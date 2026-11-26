La periodista Belén Carreño analiza en Al Rojo Vivo lo que supone en estos momentos la figura de Felipe González para el PSOE, tras además confirmar su vota en blanco en estas elecciones del 29N.

La periodista Belén Carreño analiza la figura de Felipe González, después de que su nombre haya irrumpido en campaña por la polémica con José Bono y por no haber apoyado al presidente del Gobierno y al PSOE como sí ha hecho la plana mayor de su Gobierno y de decir que votaría en blanco en estas elecciones del 29N.

"Creo que la nostalgia del felipismo sí que es ahora mismo algo muy como del Partido Popular", afirma la periodista Belén Carreño, después además de ver cómo Miguel Tellado y otros miembros del PP alaban ahora al expresidente del Gobierno.

"Hay que recordar que Alberto Núñez Feijóo siempre ha reconocido que él votó a Felipe González y ese es el tipo de, precisamente, de votante que el PSOE no quiere recuperar. Ese votante felipista es irrecuperable para el PSOE", analiza la periodista.

Pero no pasa nada, afirma, ya que "hay votantes de sobra, hay nuevas generaciones, hay gente que no ha conocido a Felipe González y lo que está conociendo de él no lo quiere conocer".

Es por ello que cree que el PSOE y el presidente hacen bien en "considerar que eso ya hay una línea roja". Esto es, "que hay una separación, que hay un antes y después del PSOE y que el PSOE es unas siglas que van más allá de un expresidente (Felipe González) que revalidó tres veces el título e intentar luchar por otro tipo de socialdemocracia, mucho más juvenil mucho más femenina y feminista", afirma contundente Carreño. "Realmente, el felipismo es para Miguel Tellado y para Alberto Núñez Feijóo", concluye.

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