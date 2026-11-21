Alberto Núñez Feijóo reivindica su ambición política en un multitudinario mitin en Valencia, donde asegura mantener "el hambre de un novillero" tras treinta años en política, una imagen que analiza Pablo Montesinos en Al Rojo Vivo.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, se muestra entusiasta y con "el hambre de un novillero" tras tres décadas en política, durante un mitin multitudinario en la plaza de toros de Valencia, considerado un talismán electoral. Inés García en Al Rojo Vivo destaca sus declaraciones, mientras que Pablo Montesinos, de Artículo 14, señala que Feijóo está "venido arriba" y que la imagen del mitin es "imponente" en plena campaña. Montesinos subraya la importancia del mensaje de "vamos a por todas" y la fotografía del evento, sugiriendo que el PP busca atraer votos de descontentos socialistas y de la derecha, mientras algunos en el partido consideran un gobierno en solitario dejando a Vox fuera.

Alberto Núñez Feijóo dice tener "el hambre de un novillero" tras treinta años en la política en su multitudinario mitin en la plaza de toros de Valencia, considerada por muchos como uno de sus grandes talismanes electorales. Unas declaraciones que llaman la atención a Inés García en Al Rojo Vivo.

En la misma línea se expresa Pablo Montesinos, adjunto a la directora en Artículo 14, quien considera que el líder del PP está "venido arriba", para después reconocer que la imagen del coso taurino de Valencia es "imponente" y "muy potente en este ecuador de campaña".

"Hoy es tan importante el mensaje, que es el de 'vamos a por todas', como la fotografía, que es el mitin más multitudinario del PP después de un cara a cara que les ha ido bien", considera Montesinos. El periodista cree que es una petición de "los votos de todos", "del votante socialista descontento y también a la derecha".

También apunta a que hay "gente en el PP que susurra -porque no lo quiere decir- que si están muy arriba pueden volver a pensar en eso de un Gobierno en solitario con Vox fuera".

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