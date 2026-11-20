El adjunto a la directora en Artículo 14 ha considerado que el presidente del Gobierno ha fallado en su renuncia a "replicar".

Pablo Montesinos tiene claro que Alberto Núñez Feijóo está "un poco más cerca" del Palacio de la Moncloa tras el cara a cara que ha protagonizado este jueves con Pedro Sánchez.

El adjunto a la directora en 'Artículo 14' ha comentado en Al Rojo Vivo que, aunque la campaña electoral no ha terminado, el líder 'popular' está mejor situado que antes del debate.

"El presidente del Gobierno ha errado en la estrategia. Ha renunciado a debatir, ha renunciado a replicar, a contraargumentar, a desmentir esos bulos o esas mentiras de las que ahora se le acusa al jefe de la oposición", ha comentado.

Además, Montesinos ha querido destacar la imagen de ambos líderes sin mirarse al comienzo del debate y lo ha colocado como un símil de la legislatura.

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