¿Qué ha dicho? El líder del PP habla del debate cara a cara frente a Pedro Sánchez y dice que pensó en los millones de personas que tiene detrás antes de entrar. "Vamos a por todas", ha insistido entre gritos de "presidente, presidente".

A falta de ocho días para las elecciones generales del 29N, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, congregó a más de 12.000 personas en la Plaza de Toros de Valencia en un acto central de campaña. Feijóo destacó su "gran victoria emocional" en el debate con Pedro Sánchez, aunque advirtió contra el exceso de confianza en las encuestas. Solicitó el voto para un gobierno que priorice la legalidad y la protección de fronteras, prometiendo aprobar leyes antiokupas y construir viviendas. El evento, con intervenciones de figuras clave del PP, subraya el simbolismo de la plaza, escenario de mítines históricos para el partido.

La carrera hacia el 29N ha entrado en sus últimos metros. A falta de ocho días para la cita política más esperada, el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido a más de 12.000 personas este sábado en la Plaza de Toros de Valencia, que le han arropado en el acto central de su campaña para las elecciones generales. En sus primeras palabras ante un espacio totalmente abarrotado y entregado, Feijóo se ha entregado al lenguaje taurino: "Después de muchas cornadas, tengo el hambre de un novillero".

En primer lugar y como no podía ser de otra forma, Feijóo ha sacado pecho del polémico cara a cara frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo ha calificado como "una gran victoria emocional", pero que "esto no ha acabado": "Ha sido un entrenamiento, ahora queda el partido". Aún así, ha advertido a los votantes y simpatizantes: "No hay nada que celebrar. Ni una sonrisa de más ni relajarse. No os fieis de las encuestas. Son capaces de todo y heridos son más peligrosos".

Durante su intervención, Feijóo ha pedido su voto "a los que quieren un presidente que en una desgracia ponga todos los recursos del Estado a cargo de la gente", uno "que se ponga en frente y no se vaya de aquí": "Pido el voto para los que creen inadmisible un presidente rodeado de corrupción. Pido el voto a los que quieren un Gobierno que proteja nuestras fronteras y soberanía nacional. A los que quieren una inmigración legal, ordenada y respetuosa con nuestra cultura, las mujeres y homosexuales".

A su vez, el opositor ha insistido en que su Gobierno aprobará la ley antiokupas y construirá un millón de viviendas. De la misma manera, ha pedido el voto de "la mujer española", "de los mayores" y "para que un tren no meta miedo": "Nosotros gobernaremos para todos, para los que nos voten y para los que no nos voten. Porque no habrá muros ni españoles de primera y segunda. Solo habrá una división: entre los delincuentes y la gente decente, nada más. Vengan de donde vengan, todos serán bienvenidos".

El mitin, que ha arrancado a las 12:00 horas y se ha convertido en el más multitudinario, cuenta con las intervenciones del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el presidente provincial del partido, Vicent Mompó; y la alcaldesa de Valencia y cabeza de lista al Congreso por esta circunscripción, María José Catalá. Además, cabe recordar que la Comunidad Valenciana es uno de los territorios de mayor peso electoral de España. Sus tres circunscripciones, Valencia, Alicante y Castellón, reparten 33 diputados en el Congreso, por lo que podría ser incluso decisiva para la composición de la futura mayoría parlamentaria, especialmente por la fuerza de Vox.

Eso sí, la gran participación en este acto no es casualidad y es que el PP ha movilizado unos 300 autobuses para mostrar el apoyo que reciben. De hecho, ha llenado también el graderío de arriba de la plaza de toros, que se ha quedado vacío en otras ocasiones. Antes del acto, el partido ha amenizado los momentos previos con música actual y de los años 70 y 80 para contentar a todos los públicos. De su lado, el PPCV considera que esta plaza es la "casa" del partido y han querido reunir aquí a "los abuelos que vieron ganar a Aznar y los nietos que verán ganar a Feijóo", según fuentes de la formación.

Mompó, Pérez Llorca y Catalá respaldan a Feijóo

Vicente Mompó, alcalde de Gabarda, ha sido el primero en intervenir. Nada más comenzar y tras ver la gran participación, ha enviado un claro mensaje a su líder: "Te dije que íbamos a reventar la plaza de toros y aquí estamos". Asimismo, durante el mitin Mompó ha asegurado que Sánchez ha sido "el peor presidente" y ha lanzado una pregunta a los presentes: "¿Queremos que nuestros impuestos los gasten contratando prostitutas?", a lo que ha respondido "pues votemos a Feijóo". Minutos después, María José Catalá, alcaldesa de Valencia, ha afirmado que "Sánchez está noqueado desde hace 48 horas" y que los valencianos saben que Feijóo "no les va a fallar".

Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat, tampoco ha faltado a esta cita, en la que se ha remontado a los terribles momentos de la DANA que sacudió este territorio: "Tengo a todas las víctimas en el recuerdo. Había que trabajar sin embarrar más. Había que dar la cara. Yo pisé la zona cero y di la cara. Hemos vuelto a recuperar la normalidad en la Comunidad Valenciana". En referencia a las diferentes desgracias que se han sucedido en nuestro país, se ha mostrado directo: "Me quiero levantar en un país donde no tengamos miedo a ir en tren. Un país donde cada vez que llueva los ciudadanos no tengan que mirar a la ventana del Palau a ver qué pasa".

En un contexto de lo más esperanzador para los 'populares', Llorca ha comunicado una especial petición a Feijóo y es que espera su "primera llamada" como presidente del Gobierno: "Hemos sufrido los que más", ha recalcado, en referencia a las diferentes desgracias que han golpeado la Comunitat.

Vista general de la Plaza de Toros de València durante el mitin del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebrado este sábado.

Un especial valor simbólico

La plaza de toros tiene un especial valor simbólico para el PP, que la considera uno de sus escenarios talismán por los multitudinarios mítines que celebraron José María Aznar y Mariano Rajoy antes de sus victorias electorales. Tanto es así que entre sus filas recuerdan especialmente los llenos de 1995 y 2011, que precedieron a la llegada de ambos dirigentes a La Moncloa con una mayoría simple en 1996 y absoluta en 2011, respectivamente, que acabaron con los gobiernos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.

Sin embargo, el recinto no siempre ha anticipado una victoria electoral. Y es que en mayo de 2015, Rajoy también llenó la plaza para respaldar a Rita Barberá y Alberto Fabra, pero el PP perdió semanas después tanto el Ayuntamiento de Valencia como la Generalitat.

En mayo de 2023, Feijóo volvió a reunir allí a unas 12.000 personas junto a Carlos Mazón y María José Catalá, que lograron recuperar ambas instituciones en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Pero aquel impulso no se tradujo en una mayoría suficiente para gobernar España dos meses después, tras las generales del 23 de julio, en las que Feijóo ganó con 137 escaños, pero no consiguió llegar a La Moncloa.

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