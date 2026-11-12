Las medidas de Vox para las elecciones del 29N: "Ni un migrante más", "prioridad nacional", "remigración", "repatriación" o "deportación"

Los detalles El arranque del programa de promesas de Vox para convencer a los votantes es ya toda una declaración de intenciones. Habla abiertamente de recuperar Ceuta. Porque la ultraderecha tira de la crisis migratoria para vertebrar un programa centrado en los migrantes.

Vox ha presentado su programa electoral para las elecciones generales del 29N, destacando propuestas que refuerzan su postura extrema derecha. Prometen "prioridad nacional" para servicios sociales y sanidad, pasando de "primero los españoles" a "solo los españoles". El programa está cargado de términos xenófobos como "remigración", "repatriación" y "deportación". Se inspiran en políticas de Giorgia Meloni, proponiendo un cupo máximo de alumnos de otras culturas en aulas. Además, buscan "recuperar Ceuta" y suprimir ayudas a migrantes ilegales. Prometen rebajas fiscales, pero con un gravamen sobre remesas al extranjero. Omiten temas como aborto, colectivo LGTBIQ+ y violencia machista.

Horas antes del arranque de la campaña para las elecciones generales del 29N los de Santiago Abascal han presentado su programa electoral. Vox no sorprende. Lleva justo lo que esperábamos de la extrema derecha: "prioridad nacional" para el acceso a servicios sociales, a la sanidad pública o al Ingreso Mínimo Vital. Aunque ahora han pasado del "primero los españoles" al 'solo los españoles'. De prioridad nacional a exclusividad nacional y, de paso, insisten en el término "remigración".

Porque el programa electoral de Vox está repleto de términos que muestran su xenofobia. "Ni un migrante más", "prioridad nacional", "remigración", "repatriación" o "deportación".

Sorprende también una propuesta de la ultraderecha española inspirada en las que ya aplica Giorgia Meloni en Italia. Porque Vox promete que, si llegan al poder, los "alumnos procedentes de otras culturas" tendrán un cupo máximo en las aulas.

Estas son las propuestas más polémicas y radicales con las que Vox intentará convencer al electorado para que acudan a las urnas y voten a Santiago Abascal como próximo presidente del Gobierno.

Recuperar Ceuta

El arranque de este programa es ya toda una declaración de intenciones, pues habla abiertamente de recuperar Ceuta.

Como ha dicho Abascal en más de una ocasión, la formación lleva al máximo la opinión de "Ceuta para los españoles".Tiran de la crisis migratoria, provocada por la entrada masiva de migrantes entre el 30 y el 31 de julio, para vertebrar un programa centrado en los migrantes.

Migración: "Ni uno más"

Sobre la migración, los de Abascal no se andan con vueltas, son muy directos. Piden que no entre ni uno más. "Nosotros no tenemos la culpa de haber sufrido una invasión", es uno de los gritos del partido.

Y van más allá, porque Vox promete la repatriación de los migrantes ilegales y la remigración (la vuelta a sus países de origen) para aquellos que vivan de subsidios públicos. En cuanto a los menores no acompañados, llevan en su programa lo que ellos ven como una solución: que regresen con sus familias.

Prioridad Nacional

Pretenden suprimir toda ayuda y beneficio social a los migrantes ilegales y retornar a aquellos migrantes que estén cobrando el Ingreso Mínimo Vital para que solo puedan cobrarlo los españoles.

Y llevan su exclusividad a las aulas al asegurar que, de llegar a la Moncloa, establecerán un cupo máximo de alumnos migrantes por aula. Sin olvidar la eliminación del programa educativo de lengua árabe y cultura marroquí en los centros escolares.

Rebajas en impuestos

Prometen una rebaja masiva de los impuestos pero establecen un gravamen sobre las remesas al extranjero

Y esto no es todo. Entre otras de sus prioridades: la defensa de la tauromaquia, el aumento del gasto público en defensa, devolver la autoridad al profesor en las aulas y mano dura contra la okupación.

Lo que no dice Vox en su programa

Hay cuatro temas que Vox ha omitido de su programa. Quizás, para no dar miedo al electorado.

No hay mención alguna a temas tan espinosos como el aborto, el colectivo LGTBIQ+ o la violencia machista. Eso sí, insisten en que hay que derogar todas las leyes que han penalizado a los hombres. Tampoco se puede leer en este programa electoral un concepto muy usado por la extrema derecha: el de "violencia intrafamiliar".

Ni rastro del sistema mixto de pensiones y eso que lo defendió su diputado José María Figaredo alegando que el actual modelo de pensiones en España era "un modelo zombi".

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