¿Qué quiere hacer el PP de Feijóo con el Ingreso Mínimo Vital?

Entre las medidas que incluye el PP en su programa electoral para las elecciones del 29N se incluye la creación de una 'renta de activación' vinculada a la búsqueda de empleo, que afecta directamente al ingreso mínimo vital (IMV).

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó a España en 2020 como una prestación para personas en riesgo de pobreza extrema. Es una medida extraordinaria que el Gobierno estimaba que podría beneficiar a un millón de hogares, de los cuales 100.000 serían monoparentales. En total: unos tres millones de personas. Según el último dato del Ministerio de Inclusión, el IMV llegó el pasado mes de octubre a 911.274 hogares, es decir, a 2.781.679 personas.

De cara a las elecciones del 29 de noviembre, el PP ha publicado su programa sin incluir una medida que apunta a la desaparición de este IMV. La propuesta del Partido Popular es la de crear una 'renta de activación' que reúna el IMV y los diferentes subsidios en uno solo, del que se podrían beneficiar personas que habrían de firmar un acuerdo de formación y búsqueda de empleo, con seguimiento verificable. De hecho, rechazar empleos adecuados de forma reiterada podría suponer la pérdida de este tipo de ayudas.

En el acto de presentación de su programa electoral, Alberto Núñez Feijóo ha subrayado que "trabajar tiene que compensar más que no hacerlo", señalando que quien no puede "ha de tener mayor protección. "Por ejemplo, yo creo que hay que proteger mejor a los enfermos graves de determinadas patologías cuando están de baja", ha señalado, antes de añadir que a día de hoy "en muchos casos" las personas con enfermedades severas no perciben el 100% de su salario, algo que no comparte.

Dicho esto, ha admitido que él no comparte que quien pueda trabajar "decida no hacerlo". "La mejor política fiscal es la que devuelve a cada persona la capacidad de valerse por sí mismo. Y eso es lo que vamos a hacer", ha señalado, haciendo hincapié en que España necesita "un plan contra el absentismo laboral fraudulento".

Si gobierna el PP, Feijóo se ha comprometido a crear una "'renta de activación' que reúna el IMV y los diferentes subsidios en un solo camino hacia el empleo", una medida que llevaría a cabo en colaboración con las comunidades autónomas y que sería "compatible con el trabajo desde el primer día, de tal modo que aceptar un empleo mejore la situación familiar.

Esta medida no está incluida en su programa, en el que se desglosan las casi 250 propuestas del PP y que incluye varios huecos que se prevé que sean anuncios que Feijóo desvele durante la campaña electoral, que arranca este viernes.

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