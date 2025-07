Remigración, el eufemismo que usa la extrema derecha para hablar de las deportaciones masivas de migrantes

La palabra "remigración" fue elegida en Alemania la peor expresión del año 2023. La extrema derecha la utiliza como un eufemismo de deportación, que suena demasiado fascista. Un año antes, en el 2022, vivían en Alemania 23,8 millones de personas de origen migrante. Se habla de remigración en Alemania, pero también en Italia o en Francia. Y, por supuesto, en España, de la mano de la ultraderecha de Vox.

Es el mantra de la ultraderecha, su palabra fetiche. Porque remigración es ya un término clásico para partidos como los ultras de la AFD alemana, liderada por Alice Weidel, y que va más allá de expulsar a migrantes sin documentación. Porque su plan pasa por deportar a cualquier persona que no haya nacido en Alemania y. Incluso a sus hijos, a los migrantes de segunda generación y nacidos en suelo alemán. No creen en la nacionalidad por nacimiento, sino de sangre.

Y los neonazis de AFD están tan seguros de la necesidad de aplicar un proyecto de remigración, que no dudan en venderlo con un eslogan. "La mejor prevención contra el extremismo, es la remigración de millones de personas". Hasta han aprovechado los avances de la tecnología, de la Inteligencia Artificial, para generar una campaña de vídeo para llamar de nuevo a una "Alemania aria". Sí, la expresión máxima del nazismo para definir a la sociedad perfecta, de blancos con cabello rubio. Para la ultraderecha alemana, de no volver a la raza aria, llegará un supuesto futuro en el que Europa se llena de hiyabs, de violencia y de pieles no tan blancas como ellos desearían.

Pero, lamentablemente, el concepto de remigración no solo está sobre la mesa de Alemania. En Italia, ya hay partidos que lo piden públicamente."Este tema ha estado demasiado tiempo fuera de debate público", alega el eurodiputado por Lega Nord, Roberto Vannacci.

Se extiende entre los ultras europeos que quieren negar la nacionalidad a millones de personas. Como en Portugal, donde la diputada de Chega, Rita Matias, se pregunta si "estas personas pueden ser consideradas verdaderamente portuguesas". Y se responde a sí misma, diciendo: "Para mí no".

La remigración tampoco es un término ajeno a la extrema derecha en España. Abascal lo reprodujo al pedir "un presupuesto para la remigración". Y que, incluso, ha llegado al otro lado del océano.

Donald Trump, presidente de EEUU, felicitó a sus ciudadanos por el día de su independencia, el 4 de julio. En su mensaje, dijo el dicho concepto. Habló de la necesidad de la remigración para devolver la grandeza a los Estados Unidos de América.