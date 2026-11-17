La "ley de nietos" ha sido un tema relevante en la campaña electoral para las elecciones del 29 de noviembre. Más de 113.000 personas nacionalizadas por esta ley no podrán votar, según un escrito de la Abogacía del Estado al que accedió laSexta. Esta cifra excluye a menores y no censados antes del 1 de agosto. Mientras tanto, el PP propone su "ley de nietos vasca" para quienes dejaron el País Vasco por la violencia de ETA. Además, el Tribunal Supremo ha permitido que los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos, que residen en el extranjero, puedan votar, rechazando la petición de Iustitia Europa y Vox.

La ley de nietos, sin duda, ha sido otro de los temas que han entrado en esta campaña electoral para los comicios del 29 de noviembre. De hecho, ya lo hizo antes de que empezase incluso la precampaña. Ahora, ya sabemos cuántas personas que fueron nacionalizadas por la ley de nietos, finalmente, no podrán votar. Son más de 100.000.

Ellos no tendrán el derecho a participar en el próximo 29N. La cifra exacta es más alta: 113.326 personas nacionalizadas. Así lo especifica un escrito de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso laSexta.

Hablamos de más de 113.000 individuos, aunque podrían haber sido muchos más. Porque se ha reducido el total, después de que los servicios jurídicos del Estado hayan excluido a los menores y a los no censados a fecha 1 de agosto. Dicho día se impuso como límite para participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El PP y su 'ley de nietos vasca'

Mientras tanto, el PP ha hablado de su propia 'ley de nietos vasca' en sus mítines de campaña. Se aplicaría, según Alberto Núñez Feijóo, para quienes dejaron el País Vasco por la violencia de ETA.

Con esta reforma legal, el PP busca facilitar la voluntaria participación en las elecciones de aquellas personas que fueron expulsadas de Euskadi en los momentos más duros del terror de ETA.

Derecho al voto de los hijos de los nacionalizados

El pasado 9 de noviembre, el Tribunal Supremo descartó extender la suspensión del derecho a voto a los hijos de los españoles nacionalizados por la ley de nietos que vivan en el extranjero, por lo que podrán ejercer dicho derecho el 29N.

Según confirmó laSexta, el tribunal rechazó la petición de Iustitia Europa y Vox, que pedían que la medida de suspensión del voto adoptada por los jueces para los nacionalizados como descendientes del exilio se extendiera a su vez a los hijos de estos. Los hijos de los nacionalizados (190.000 según la Agencia Efe) lo están por otro apartado de la Ley de Memoria que no está afectado por la suspensión del voto acordada por el Supremo y esta decisión les permitirá votar en las próximas elecciones.

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