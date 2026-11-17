Los detalles El líder de Vox parece no tener ninguna duda para realizar afirmaciones que levanten sospechas. Sin embargo, pocas ideas para justificarlas. Una situación llamativa, y es que se trata de un candidato a la presidencia del Gobierno que cuestiona el sistema sin proponer ninguna solución.

Santiago Abascal, líder de Vox, recurre frecuentemente a la misma respuesta cuando se le pide que detalle sus propuestas en temas como vivienda, pensiones o infraestructuras, afirmando que no es experto. Este enfoque se extiende a diversos temas, desde el cambio climático hasta la vivienda, donde critica al Gobierno y siembra dudas sin ofrecer soluciones concretas. Cuando se le cuestiona sobre pruebas de sus afirmaciones, admite no tenerlas, justificando su falta de conocimiento técnico. Esta estrategia le permite insinuar que cuenta con asesores expertos, pero no proporciona explicaciones ni soluciones, generando sospechas sin evidencias claras.

Santiago Abasacal recurre de manera habitual a la misma respuesta cuando le piden que aterrice sus propuestas con medidas concretas para temas como vivienda, pensiones o infraestructuras, señalando que él no es un experto.

De esta forma, parece que hay muchas preguntas, muchos temas, para los que el líder de Vox no tiene respuestas. No importa si habla del cambio climático o de vivienda.

Su fórmula es siempre la misma: criticar al Gobierno y sembrar la duda. "Hay mucha corrupción detrás de problemas que están surgiendo en torno a los accidentes ferroviarios", ha llegado a afirmar. Sin embargo cuando se le preguntan por este asunto y qué pruebas hay para afirmar esto, admite que no lo sabe. "No soy ingeniero", señala entonces.

Esto vale para todo. Si el tema son las pensiones, sigue sin ser experto. "Antes decía que no soy ingeniero, tampoco economista", asegura.

Una situación llamativa, y es que se trata de un candidato a la presidencia del Gobierno que cuestiona el sistema sin proponer ninguna solución.

A la pregunta de qué hay que hacer exactamente para que a la gente se le siga pagando su pensión y para que todos los derechos sean respetados, su respuesta es: "no lo sé".

Si le preguntan por la respuesta de Israel a Hamás, destaca que él "no es estratega militar", lo mismo que ocurre si se le habla sobre la guerra en Ucrania.

Da igual lo que preguntes, esa es la estrategia de Abascal. "Es una coartada retórica dialéctica para justificar que puede decir lo que quiera e insinuar que él tiene expertos que le asesoran", ha explicado Toni Aira, profesor de Comunicación Política de la UPF-BSM.

Aunque si de algo parece estar seguro es de que puede haber "un pucherazo". "Sí, yo creo que puede pasar cualquier cosa", ha llegado a decir.

Una peligrosa afirmación que tampoco se ve capaz de explicar con pruebas. "No tengo ni idea, no soy un psicópata", se defiende.

De esta manera, parece que para sospechar no tiene ninguna duda, pero para explicar, pocas ideas.

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