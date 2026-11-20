Antes del debate electoral entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, la dirigente madrileña animaba en sus redes sociales a tomarse "un chupito" cada vez que Pedro Sánchez la nombrara. Emilio Delgado, número uno en Madrid por Frente Amplio, le responde en Al Rojo Vivo.

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea y número uno por Madrid por Frente Amplio, Emilio Delgado, cree que quién perdió el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, "más allá de quien ganó el debate, que es algo bastante subjetivo, aunque parece que hay bastante acuerdo en que no estuvo muy fino el presidente" fue "la pluralidad".

"Creo que fue un debate muy de los años 90, de la España bipartidista, y me faltaron las posiciones que defienden, por ejemplo, la vivienda como un derecho mucho más que como un bien de mercado", asegura contundente Delgado.

A la pregunta de si cree que el presidente va a mantener esa estrategia en el debate a cuatro, cree que "hay veces que se hace de la necesidad de virtud y se explica como algo deliberado lo que es algo que no te ha salido bien. Yo no estoy muy de acuerdo en que fuera una estrategia deliberada y si es así, yo hubiera tenido otra, desde luego, pero no sé qué línea va a llevar el Partido Socialista", afirma el candidato por Frente Amplio.

Cree además que "cuando tienes delante a un abusón y un faltón, como fue el señor Feijóo, hay que saber pararle los pies. Y cuando el señor Feijóo habla de prostitutas y eleva el tono de esa manera, pues yo personalmente le hubiera recordado que en su partido a quien habla de volquetes de putas no lo hacen dimitir, sino que nombran presidente de la Cámara de Comercio de la Comunidad de Madrid y le ponen un cargo público". Pero es "cuestión de estilos y cada uno tiene el suyo", admite.

La respuesta a Ayuso por los "chupitos"

Por otro lado, parece que ayer "no hubo mucho chupito" ya que apenas el presidente del Gobierno nombró a Isabel Díaz Ayuso. Antes del debate electoral la dirigente madrileña animaba en sus redes sociales a tomarse "un chupito" cada vez que Pedro Sánchez la nombrara.

"La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene una obsesión con el alcohol. Yo no acabo de entender por qué tiene que hacer promoción permanentemente de algo que genera muchísimos problemas de salud en la población", le responde Delgado, señalando que no me quiere poner excesivamente moralista.

"Pero ella ataca a la oposición cada vez que hemos hablado, por ejemplo, de la legalización del cannabis que está presente en multitud de países y saca una moralina insoportable y luego, sin embargo, ella no para de hacer promoción de una droga terrible como es el alcohol. Debería mirárselo", añade el candidato por Frente Amplio.

"Hay que secar las fuentes de las que vive el fascismo"

Por último, y en cuanto a cómo ve la campaña electoral de Frente Amplio, el candidato por Madrid considera que "hay muchas encuestas que, más que describir lo que está sucediendo, están prescribiendo lo que quieren que suceda" y que "luchar contra eso es complicado".

Sin embargo, admite estar contento: "Vamos creciendo despacito y que estamos haciendo una magnífica campaña explicándole a la gente que no basta con señalar el fascismo, que hay que secar las fuentes de las que vive ese fascismo, que se llaman desigualdad y que este país es un país inviable si no se reparte la riqueza". En el vídeo podemos ver al completo su entrevista.

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