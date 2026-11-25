Entre líneas Mientras que PSOE y Frente Amplio dedican amplias secciones de sus programas a propuestas en materia de igualdad, PP y Vox evitan utilizar términos como feminismo.

En el contexto de las elecciones generales, la igualdad y la violencia de género son temas centrales. El PSOE destaca su compromiso con los derechos de las mujeres, proponiendo medidas como la formación del personal judicial contra la violencia de género y la protección constitucional del aborto. El PP, sin un enfoque explícito en feminismo, propone reforzar las pulseras antimaltrato y prohibir el burka en espacios públicos. Frente Amplio sitúa el feminismo en el centro de su programa, abogando por la igualdad salarial y la erradicación de la violencia machista. Vox busca derogar leyes que, según ellos, "criminalizan a los hombres". El servicio 016 ofrece atención gratuita y confidencial a víctimas de violencia de género.

La igualdad y la violencia de género están en el centro de la batalla electoral. Desde eliminar el Ministerio de Igualdad hasta blindar el aborto en la Constitución, estas son las principales propuestas de los partidos en igualdad para las elecciones generales, cuya campaña impacta este miércoles en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

'La fuerza de las mujeres' es la adaptación del lema de campaña ('La fuerza de la gente') que el PSOE ha utilizado en camisetas, pancartas o mítines, en los que las mujeres han ocupado un lugar destacado. El partido les dedica diez páginas de su programa electoral, en las que reafirma su voluntad de "seguir avanzando" frente a la "ola reaccionaria" que amenaza décadas de conquistas.

Contra la violencia de género, se compromete a desarrollar un plan de formación para personal judicial y fuerzas de seguridad, volver a impulsar la ley contra la violencia vicaria y la de lucha contra la trata de seres humanos, así como la norma para la abolición de la prostitución (todas ellas se han quedado en el camino esta legislatura).

En "defensa de los derechos sexuales", el PSOE quiere blindar constitucionalmente el derecho al aborto, reforzar las garantías en los procesos de donación de óvulos y fortalecer la protección frente a la explotación reproductiva. En materia laboral, proponen impulsar el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad y liderazgo, reforzar la igualdad salarial y protegerlas frente a la "discriminación por embarazo, maternidad o conciliación".

Las propuestas del PP: pulseras antimaltrato, prohibición del burka y el niqab...

Las propuestas del Partido Popular, distribuidas a lo largo del programa electoral sin un apartado específico ni menciones al feminismo, incluyen el refuerzo del sistema de pulseras antimaltrato, cuya gestión pasará a manos del Ministerio del Interior, en lugar del de Igualdad, que prevén suprimir.

Además, el partido exige un "compromiso de integración" a quien quiera renovar su residencia temporal (sin mencionar a los migrantes) por el que ninguna costumbre ni creencia "justificará la subordinación de la mujer", y por el que prohibirán el uso del burka y el niqab en los espacios públicos. Por otro lado, contempla ampliar la prisión permanente revisable a los "depredadores sexuales, pederastas y violadores reincidentes", así como favorecer que "las personas puedan tener el número de hijos que desean" y ampliar los permisos por nacimiento y condiciones laborales durante la maternidad.

Frente Amplio pone el feminismo en el centro de su programa

El Frente Amplio sitúa el feminismo como "un proyecto de país" y quiere blindar constitucionalmente el aborto libre y universal en la sanidad pública y erradicar la violencia machista y LGTBIfóbica mediante prevención. Promueve también reducir la brecha de género en las pensiones, evitar que la pobreza en la vejez "tenga rostro de mujer", garantizar la plena igualdad salarial y laboral y un "plan de choque" contra la precariedad en sectores feminizados como la limpieza, los cuidados, el comercio o la hostelería.

Proponen también aumentar el presupuesto para políticas de igualdad, además de reformar la violencia vicaria, el sistema VioGén, los juzgados especializados y los centros de crisis 24 horas. También rechazan el Síndrome de Alienación Parental (SAP) -un polémico trastorno que presupone que un progenitor influye para que su hijo esté en contra del otro- y abogan por la suspensión cautelar automática del régimen de visitas y comunicaciones en casos de violencia machista o vicaria.

Vox pide derogar leyes que "criminalizan a los hombres"

Vox, que tampoco menciona en su programa palabras como feminismo, igualdad de género o violencia de género, insiste en derogar las leyes que han "criminalizado a los hombres y desprotegido a las mujeres". El partido que lidera Santiago Abascal promete la deportación "de quienes traten de imponer culturas incompatibles con el respeto a la dignidad de las mujeres", poner fin a la "criminalización de la mitad de la población", reforzar la prevención del cáncer de mama o combatir la brecha maternal. Vox defiende también el "derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural" y el "fin de la cultura de la muerte".

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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