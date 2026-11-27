El presentador de Más Vale Tarde repasa el debate a cuatro de Colau (FA), Sánchez (PSOE), Feijóo (PP) y Abascal (Vox).

"Ayer en Bilbao, una mujer de 34 años fue asesinada a cuchilladas por su expareja delante de sus hijos. Es la víctima número 50 este año". Es la frase con la que ha arrancado el presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, su editorial de este viernes, para criticar el machismo que durante el debate a cuatro de este jueves demostraron Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal.

"En el debate de ayer, uno de los participantes niega este reguero de muertas y huérfanos. La negación del terrorismo machista de Abascal será aún más recordada que el 'y usted calladita' de Feijóo", ha considerado el periodista, para a continuación explicar lo sucedido: "Anoche el líder popular no mandó callar a Ada Colau, pero la frase y el gesto con el dedito fueron muy desafortunados".

Cuestiones que ha tachado de "condescendiente y paternalista": "Feijóo no suele perder los nervios, pero ese gesto merece una disculpa", ha asegurado en este sentido.

Además, López ha recordado que "Abascal sí nos regaló sus habituales comentarios machistas", pues "le llegó a decir a Sánchez que 'como no puedes conmigo, te traes a esta señora'".

En cuanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Iñaki ha apuntado que "estuvo más jugón", respecto al cara a cara que protagonizó la semana pasada con el líder 'popular'. Además, "contó con Ada Colau de ariete", algo que argumenta que "la candidata salió varias veces al rescate de Sánchez y estuvo resuelta y contundente". En este sentido, apunta a que "dejó a Feijóo sin palabras en más de una ocasión".

"El líder popular se mantuvo a la ofensiva. Estuvo seguro y vendió su programa, pero todo ese trabajo se fue por el desagüe con la expresión que ha marcado el debate. El PP va a dedicar todo lo que resta de campaña a negar el machismo en eso de 'y usted calladita'", ha sentenciado, para concluir con que "echó por tierra todo el esfuerzo de su equipo para preparar el debate".

Asimismo, el presentador no ha olvidado al presidente y candidato de Vox, Santiago Abascal, sobre el cual ha asegurado que "no supo explicar los recortes que promete Figaredo y se pasó dos horas echando la culpa a los migrantes de todos los males de España": "En vivienda, sanidad, educación y hasta les culpó de los bajos salarios", ha apuntado. Sí, "a los migrantes, que son los que peores condiciones laborales sufren haciendo los trabajos que los nativos no queremos".

*Vuelva a ver el programa de Más Vale Tarde en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido