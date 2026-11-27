¿Qué han dicho? Los principales candidatos se muestran satisfechos de su actuación en el último encuentro previo a las elecciones de este domingo. "Son el bloque de la involución. El PP y Vox tal para cual", sentencia el presidente del Gobierno y candidato socialista.

En las últimas horas de campaña electoral, los principales candidatos se enfrentaron en un intenso debate antes de las elecciones generales. Pedro Sánchez y Ada Colau, considerados ganadores del debate, criticaron el machismo de Alberto Núñez Feijóo. Mientras, Feijóo se mostró tranquilo, defendiendo su postura desde un mitin en Barcelona. Colau destacó la importancia del Frente Amplio para enfrentar a la derecha, mientras que Santiago Abascal centró su mensaje en la inmigración. En los mítines finales, Colau y Sánchez apelaron a los indecisos, y Abascal insistió en su concepto de remigración. Feijóo y Abascal coincidieron en criticar el "teatrillo" del debate.

Últimas horas de rodaje, pero no de acabar con el enfretamiento. Los principales candidatos a las elecciones generales de este domingo se enfrentaron este jueves en un sonado y último debate, pero ahora tendrán que enfrentarse a las urnas, eso sí, viéndose ganadores. Aunque que tan solo queden horas para cerrar la campaña electoral más movida de los últimos tiempos no les quita el ánimo de seguir lanzándose los trastos a la cabeza.

Pedro Sánchez y Ada Colau, el tándem ganador de este último debate, no han dudado en señalar durante la jornada de este viernes el machismo de Alberto Núñez Feijóo tras su momento "calladita" en prime time. "Son el bloque de la involución, de un candidato a la presidencia del Gobierno, el señor Feijóo, que le dice "calladita" a la candidata de Frente amplio, y un candidato de Vox que es incapaz de condenar la violencia machista. Son tal para cual", espetaba el Sánchez a priumera hora del viernes en 'Cadena Ser', aún sin haber digerido el encuentro entre candidatos.

Aunque en el PP están tranquilos. Feijóo también. La lectura del debate es que salió bien y que él estuvo muy tranquilo. "La tensión estaba en el otro atril. Aquí ha dos maneras de ir al debate: Sánchez va a defenderse de sí mismo y yo voy a defender a la gente", ha dicho desde un mitin en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Mientras, Colau, a la que han dado por ganadora del encuentro a cuatro de este jueves, afirma que sin Frente Amplio Sánchez habría estado perdido. "El PSOE solo era incapaz de hacerle frente a la derecha y a la extrema derecha, era necesario un Frente Amplio fuerte para plantarles cara", ha comentado en una entrevista en Al Rojo Vivo.

La estrategia hacia los indecisos

Y Santiago Abascal, que se ha mostrado satisfecho con su actución, a lo suyo: inmigración e inmigración. "Yo tenía un empeño en ese debate, que era que transmitir con claridad nuestro mensaje", ha afirmado. Aunque el último mensaje lo han dejado en los mítines finales y entrevistas de este viernes.

Así, Colau no ha dudado en apelar a los indecisos. "Desde que me he levantado y he salido un montón de gente me ha parado solo para decirme que ha cambiado el voto tras el debate", ha contado en ARV. Una estrategia que Sánchez ha decidido replicar desde Plasencia (Cáceres), donde ha dado un mitin al mediodía: "Hay que votar todo al rojo que es el PSOE frente a la negrura que son PP y Vox".

Y desde Tarancón (Cuenca), Abascal a lo suyo, a explicar el concepto de remigración. "Significa que hay que reordenar el país", ha insitido el líder ultra, algo que también hizo este jueves durante un debate en el que no paró de repetir que todos los problemas vienen por la superpoblación que produce la entrada de migrantes a España.

Eso sí, también ha tenido palabras para el encuentro a cuatro. Palabras muy parecidas a las de Feijóo, con el que podría hacer coalición para gobernar a partir de este 29N. "Habría un teatrillo previamente montado y probablente ensayadao entre el Frente 'Estrecho' y el PSOE", ha afirmado el ultra. "Ya está bien de hacer teatrillo", ha dicho también el candidato 'popular'.

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