El contexto Feijóo ha enumerado sus compromisos económico, a lo que Colau ha cuestionado cómo se financiarían esas propuestas: "Hay un agujero en su argumentación".

En el debate económico, Alberto Núñez Feijóo del PP presentó sus propuestas fiscales, incluyendo un IVA del 0% para alimentos básicos, reducciones en impuestos de luz y deducciones para familias, sin aumentar impuestos a grandes fortunas. Sin embargo, Ada Colau cuestionó cómo financiaría estas medidas, señalando un "agujero" en su argumentación. Colau criticó que Feijóo no explique de dónde provendrán los fondos, mientras su partido propone aumentar impuestos a grandes fortunas. Colau destacó que en Madrid han reducido impuestos a los ricos, desafiando a Feijóo a aclarar cómo financiará sus promesas sin gravar más a los ultrarricos.

El debate económico ha dejado uno de los cruces entre candidatos de este jueves. Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado su intervención para desgranar las medidas fiscales que plantea el PP, con promesas como el IVA cero para los alimentos básicos, rebajas en los impuestos de la luz y deducciones para las familias. Sin embargo, Ada Colau le ha señalado lo que considera un agujero en su argumentación: cómo piensa financiar todas esas medidas si no quiere subir los impuestos a las grandes fortunas.

El líder del PP ha comenzado su intervención cargando contra la política fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez: "La gente tiene derecho a perseguir el éxito y, desde luego, no tiene derecho a que el Gobierno persiga a esa gente", ha afirmado, antes de acusar al Ejecutivo de "machacar a impuestos" a quienes intentan prosperar.

A continuación, Feijóo ha enumerado sus compromisos económicos: establecer un IVA del 0% para la cesta básica de alimentos mientras la inflación esté por encima de la media de la Unión Europea, bajar los impuestos de la luz, deflactar el IRPF a los trabajadores y ampliar las deducciones a las familias con hijos. También ha prometido establecer una cuota cero para los autónomos y subir las pensiones anualmente de acuerdo con el IPC.

Pero Colau ha cuestionado cómo se financiarían esas propuestas: "Hay un agujero en su argumentación". Así, ha reprochado que anuncie ayudas y reducciones de impuestos sin explicar de dónde saldrá el dinero para pagarlas. La candidata del Frente Amplio ha defendido que su formación sí plantea aumentar la tributación de las grandes fortunas. En concreto, ha mencionado a las 33 personas con patrimonios de miles de millones y a otras 260.000 con fortunas millonarias.

"A estos ustedes no les quieren subir los impuestos. De hecho, en Madrid han bajado los impuestos a las grandes fortunas", ha señalado Colau, que ha terminado lanzándole una pregunta directa al líder del PP: "Si no sube los impuestos a los ricos, a los ultrarricos, que cada día son más ricos en este país, ¿de dónde va a sacar el dinero para hacer esas medidas de las que habla?".

*Vuelve a ver completo el debate a cuatro en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido