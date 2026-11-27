Desde los micrófonos de laSexta, la actriz Lola Herrera admite que estas no son unas elecciones cualquiera: "Se tiene que echar el país entero a votar con sentido común".

La actriz Lola Herrera admite ante los micrófonos de laSexta que estas del 29N no son unas elecciones cualquiera: "Se tiene que echar el país entero a votar con sentido común, porque podemos cambiar un panorama hacia algo que no es deseable".

Por ello, pide "por favor" que "la gente vote en conciencia" ya que además es "el único momento que tenemos realmente para opinar".

Por otro lado, sobre los señalamientos que han hecho algunos miembros de la derecha a integrantes del cine, como por ejemplo a Almodóvar, la actriz asegura no sorprenderla nada.

"Siempre nos han tenido manía. Esto no es nuevo, esto es de toda la vida. Primero, no nos han considerado y luego nos han tenido mucha manía, éramos como títeres, no nos han considerado", afirma la actriz, señalando que para ellos, para la derecha, "la cultura no es importante".

Así, y sobre los recortes que podría hacer la derecha al cine a las películas con ideología, como ha pasado en Castilla y León, asegura que si la derecha entra en el Gobierno nacional no le extrañaría nada que hiciesen eso.

Además, confiesa que no entiende que "haya votantes trabajadores, obreros, sin recursos, sin llegar a final de mes y tanta gente joven que no tiene ni puta idea de lo que se puede venir, voten a Vox": "No lo entiendo, en una palabra, no lo entiendo, porque entiendo que lo que son es unos ignorantes que no saben lo que hay detrás de todo eso", remata la actriz.

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