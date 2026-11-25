El portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid ha enfatizado que las personas que ponen una casa en alquiler están buscando una "rentabilidad".

Fernando de los Santos, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha respondido a Xavier García Albiol después de escuchar al 'popular' defender a los pequeños propietarios durante el debate cara a cara con Ada Colau.

"Habla de pequeño propietario, de personas que en realidad lo que son es rentistas o caseros porque en realidad no es simplemente que tengan la vivienda en la que viven, sino que están utilizando otras viviendas para hacer un negocio con ellos y obtener una rentabilidad", ha explicado.

Además, De los Santos ha cuestionado la "inseguridad jurídica" que ha mencionado reiteradamente el alcalde de Badalona: "No sabemos muy bien a quién se refiere. El Real Decreto Maricarmen está publicado en el BOE, lo puede leer cualquiera, es decir, que esa inseguridad jurídica, el Real Decreto es muy claro".

"Nos da una prórroga de dos años, suspende los desahucios de familias vulnerables y el Real Decreto es un avance que hemos conquistado, y esto es bueno recordarlo ahora en este ciclo electoral, no gracias a un voluntarismo político, sino a la agitación en las calles", ha comentado.

Porque el portavoz del Sindicato de Inquilinas ha enfatizado que la inseguridad es la "habitacional": "Es no saber si vas a poder seguir en el mismo barrio cuando superen esos dos años. Es no saber si vas a tener que cambiar a tu hijo de escuela y va a perder a sus amistades".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido