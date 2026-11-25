Los detalles La candidata de Frente Amplio advierte que la construcción de vivienda llevará tiempo porque "la Administración pública es lenta" y aboga por intervenir el mercado.

Ada Colau ha reconocido la necesidad de construir viviendas para abordar la crisis en España, pero insiste en que sean públicas y no se privaticen como ocurre con gobiernos del PP. Durante un debate en laSexta, Colau destacó que la construcción lleva tiempo debido a la lentitud de la Administración pública, por lo que propone intervenir el mercado privado. Considera la vivienda un derecho fundamental y aboga por proteger a pequeños propietarios y reducir impuestos para la compra de primera vivienda. También sugiere estabilizar contratos y ajustar alquileres a salarios reales mediante un índice estatal. Además, Colau propone recuperar viviendas de fondos buitre para aumentar la oferta pública.

Ada Colau ha reconocido que es necesario "construir algunas viviendas" para solventar la crisis que se vive en España, pero ha defendido que "sean todas públicas y que no se privaticen como luego hacen los gobiernos del PP".

Sin embargo, tal y como ha apuntado en el debate cara a cara de laSexta, "eso tarda años" porque "la Administración pública es lenta". Por eso, ha propuesto otras medidas para empezar a atajar el problema de la vivienda.

Lo principal, ha comentado la candidata de Frente Amplio, es "intervenir el mercado privado porque la vivienda es un derecho fundamental y las casas tienen que ser para vivir, tal y como dice el Sindicato de Inquilinas".

En este sentido, ha incluido dentro de esa intervención la "protección al pequeño propietario e incluso bajar los impuestos a la compra de primera vivienda".

También reclama proteger a los inquilinos, "dando estabilidad a los contratos por ley y bajando el precio de los alquileres para que sean proporcionales a los salarios reales de la población".

"Eso se puede hacer con un índice estatal dentro de una ley específica, como tenemos en nuestro programa electoral, ha aseverado".

Colau también ha insistido en que "para tener una bolsa importante de vivienda pública sin tener que esperar a construirla, hay que recuperar de esos fondos buitre que no aportan ningún valor a nuestro sociedad".

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