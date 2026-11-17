El politólogo ha destacado que "este tipo de campañas donde te introduces de manera más humana" ayuda mucho a "desmontar el elemento polarizador".

Pedro Sánchez ha protagonizado su primera portada en una revista del corazón en plena campaña. El presidente del Gobierno ha aparecido este martes en la portada de 'Lecturas' hablando de su mujer, Begoña Gómez.

Ahora bien, el candidato socialista a la Presidencia no es el primer líder del ejecutivo que protagoniza una portada de esta índole. Sin ir más lejos, en las primeras elecciones democráticas en España tras la dictadura, Adolfo Suárez, su mujer y sus cinco hijos recibieron a la revista 'Hola' en Moncloa.

También Felipe González fue portada de la revista 'Hola' unos años después. Concretamente en 1982, en diciembre, unos meses después, casi días después de ser elegido presidente del gobierno y posó con su esposa Carmen Romero en su nuevo hogar del Palacio de la Moncloa.

Y, en Más Vale Tarde, el politólogo Lluís Orriols ha destacado que "el impacto que podría tener en ese momento era distinto del que tenemos ahora": "El que tenemos ahora, fíjate que tenemos unos contextos de altísima polarización en términos emocionales, en el que percibimos el adversario político como un rival casi deshumanizado, un rival peligroso".

"Este tipo de campañas donde te introduces de manera más humana, más simpática a las casas de los españoles, ayuda mucho a desmontar este elemento polarizador. Por lo tanto, tiene este elemento de antídoto de la polarización que deshumaniza a los candidatos que probablemente antes no tenía tanto, que antes seguramente era un elemento más de institucionalidad y de poder, el que podía generar más un efecto de caballo ganador, enseñar la Moncloa, enseñar que tú eres el presidente del gobierno y eso generaba que muchos votantes se adhirieran al caballo ganador. Yo creo que los efectos quizás ahora son más distintos, son más de antídoto a la polarización", ha concluido.

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