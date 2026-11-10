El programa electoral del PP: fulminar la ley de Memoria Democrática y la ley Trans, ayudas al "concebido no nacido" o expulsiones de migrantes al estilo Meloni

Los detalles Alberto Núñez Feijóo ha presentado un programa electoral muy cercano a la ultraderecha con la promesa de derogar varias leyes actuales.

Alberto Núñez Feijóo presentó el programa electoral del Partido Popular, que propone medidas alineadas con la ultraderecha. Entre sus propuestas destacan la derogación de la ley de Memoria Democrática y la ley Trans, y la implementación de ayudas para el "concebido no nacido". En inmigración, el PP planea reforzar las fronteras y establecer una autoridad única para la política migratoria, además de prohibir regularizaciones masivas. También busca imponer el uso del español en el Congreso y endurecer el proceso de obtención de la nacionalidad. En educación, propone un nuevo marco educativo y refuerzos para colegios concertados. Además, el PP se compromete a mejorar la protección jurídica de los agentes policiales y a implementar medidas contra la okupación.

Alberto Núñez Feijóo ha presentado este martes el programa electoral del Partido Popular. Y las intenciones de Génova en el caso de vencer las elecciones generales del próximo 29 de noviembre es fulminar la ley de Memoria Democrática y la ley Trans, decretar ayudas al "concebido no nacido" o realizar expulsiones de migrantes como las que ha hecho Italia bajo el Gobierno de Giorgia Meloni.

Por el PP ha elaborado un programa electoral, llamado "Reconstrucción Nacional", más cercano que nunca a la ultraderecha con medidas como la imposición del español en el Congreso de los Diputados o el compromiso a "exigir más" para que un extranjero consiga la nacionalidad española.

Pero no solo eso, sino que también se comprometen a que el agente policial esté más protegido jurídicamente sin especificar qué acciones puede acometer en cada circusntancia.

Derogación de la Ley de Memoria Democrática

Una de las medidas recogidas en el programa electoral 'popular' es derogar la ley de Memoria Democrática. Según recogen en el programa electoral, pretender eliminar la ley porque "no puede haber justicia ni reconciliación cuando se pacta con quienes niegan el sufrimiento de las víctimas y pretenden reescribir la historia desde la manipulación y el enfrentamiento" (en referencia a Bildu).

La ley sería derogada y en su lugar habría una "norma de concordia" en la que el PP asegura que se protegerá "la investigación histórica, la reconciliación y el legado constitucional de la Transición, y que mantenga, con carácter humanitario, la búsqueda e identificación de desaparecidos".

Ayuda al "concebido no nacido"

Otra de las medidas del PP, como ya avanzó en hace algunos meses Feijóo, es poner en marcha ayudas para el "concebido no nacido": "El concebido no nacido computará para determinar las ayudas y beneficios que correspondan a la familia".

Además, también se comprometen a mejorar "las oportunidades de acceso a la reproducción asistida" en el Sistema Nacional de Salud. En cambio, el PP no hace referencia a derogar la ley del aborto ni restringir expresamente el derecho al aborto.

No hay referencia a la misma en el programa electoral pese a que el propio Feijóo llegó a plantear una reforma en una entrevista hace unas semanas: "¿Usted cree que una niña de 16 años necesita la autorización de sus padres para hacer un tatuaje y no la necesita para abortar? ¿Usted cree que una niña de 16 años no puede conducir un vehículo y, sin embargo, puede abortar?".

Eutanasia

El PP tampoco es claro respecto a la Ley de Eutanasia. En las medidas recogidas en su programa electoral, Génova se compromete a garantizar "el acceso a los cuidados paliativos respetando siempre la voluntad del paciente" e incluso pretende promover una ley nacional de cuidados paliativos "con el fin de que nadie se vea empujado a la aceleración de la muerte por falta de alternativas ni tenga que afrontarla en soledad".

No obstante, esta medida es vaga respecto a la posible derogación de la Ley de Eutanasia ya que no hace referencia a la misma ni su posible prohibición, sino la intención de promover una alternativa con los cuidados paliativos.

Revisión de la Ley Trans

Otro de los acercamientos del Partido Popular a la ultraderecha es en términos de políticas de Igualdad. Según su programa electoral, se revisarán "las normas que hayan generado inseguridad jurídica en nombre de la igualdad", en este caso, la Ley Trans.

El derecho de la libre autodeterminación de registrar el sexo también pretende ser derogado por el PP, bajo el pretexto de "reforzar la seguridad jurídica y proteger a los menores".

Además, en sus medidas incluyen garantizar que el sexo biológico sea "el criterio para las categorías deportivas femeninas", impidiendo de esta manera que personas trans puedan competir en dichas categorías.

La inmigración irregular

La entrada de migrantes de manera irregular es uno de los aspectos en los que el PP más se aproxima a la ultraderecha no solo española, sino también europea.

El PP promete que habrá "una autoridad única para toda la política migratoria", que será la encargada de dirigir la entrada, permanencia, retorno y la integración. Pero no solo eso, sino que reforzarán la frontera sur.

La intención 'popular' es disponer de más "efectivos, vigilancia e infraestructuras en las fronteras terrestres, marítimas y aeroportuarias" en Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, el estrecho de Gibraltar y las zonas donde existe "mayor presión migratoria".

Con respecto a la Ley de Extranjería, el PP promete una reforma para que "el rechazo en frontera cubra también las entradas a nado en Ceuta y Melilla", asegurando una mejora y modernización de los sistemas de vigilancia en la frontera con Marruecos.

Otra de sus medidas implica la identificación rápida de "quienes sean interceptados al cruzar ilegalmente nuestras fronteras y si suponen un riesgo para la seguridad", comprometiéndose a su identificación en siete días y su rápida devolución.

Por otro lado, el PP pretende "prohibir las regularizaciones masivas e indiscriminadas y para que el arraigo sea un reconocimiento individual excepcional, no una vía generalizada de regularización". De hecho, recalcan que dificultarán las ayudas económicas para estar personas ya que el empadronamiento "no bastará para acceder" a las mismas que sean de carácter no urgente.

Mientras tanto, también exigirán a los extranjeros que residan en España un "compromiso de integración" que les obligará a "aprender español, conocer la Constitución y los valores de la Unión Europea y, cuando corresponda, formarse para el empleo".

En esta medida se recalca una de las medidas más polémicas, que es la prohibición del uso del burka y el niqab en los espacios públicos ya que "ninguna costumbre ni creencia justificará la subordinación de la mujer ni la discriminación de nadie".

Como también prometía Santiago Abascal, el PP se ha comprometido a expulsar de España a todo extranjero que cometa un delito. "La expulsión será la regla para los extranjeros condenados por delitos sexuales, delitos de sangre y multirreincidencia. Tener causas pendientes en varios juzgados no servirá para frenar una expulsión. La prohibición de entrada será permanente para quien suponga un riesgo para la seguridad, y retiraremos el permiso de residencia a quien tenga vínculos con el crimen organizado o con la radicalización violenta", reza su programa electoral.

El PP, en una dura política migratoria, también copiará al Gobierno de Giorgia Meloni en Italia y abre la opción a que las devoluciones de migrantes se hagan a "terceros países seguros": "Utilizaremos todos los destinos que el Reglamento permite, incluidos terceros países seguros y primeros países de asilo, e impulsaremos acuerdos para crear centros de retorno en terceros países".

El castellano, lengua común en el Congreso

Como ha defendido en varias ocasiones Cayetana Álvarez de Toledo, el PP ha incluido en su programa electoral que en el Congreso de los Diputados todos los debates parlamentarios "se desarrollen en la lengua común de todos los españoles".

Pese a que matizan que no haya "perjuicio" a las lenguas cooficiales (las permitirán en el Senado), no se podría hablar gallego, catalán o vasco ni en el Congreso ni en los "órganos de máximo nivel de cooperación" entre el Ejecutivo nacional y las comunidades autónomas.

De esta manera, formaciones como Junts o el PNV, que actualmente realizan sus intervenciones en lenguas cooficiales, no podrían seguir haciéndolo.

Exigir más "para ser español"

El Partido Popular considera que la "nacionalidad no se regala". Por ello, apostarán por endurecer la consecución de la nacionalidad española y lo ligan a que exista "un vínculo efectivo con España y una integración acreditada".

Por ello, se comprometen a promover una nueva Ley de Nacionalidad que refuerce "las condiciones de acceso" a la nacionalidad española, que para los 'populares' consistirán en una residencia continuada, un conocimiento "suficiente" del español así como de "nuestra historia, instituciones, cultura y valores constitucionales, buena conducta cívica, ausencia de antecedentes penales y cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social".

Por otro lado, también abren la posibilidad a retirar la nacionalidad a aquellos que hayan realizado "determinados delitos graves", aunque "evitando en todo caso situaciones de apatridia".

48 horas para la expulsión del okupa por orden judicial

El PP también se compromete en su programa electoral en aprobar una ley para los okupas salgan de una vivienda en un plazo de 48 horas, facilitando que las comunidades de propietarios puedan pedir al juez el desalojo.

Además, aseguran que quien tenga su vivienda ocupada no tendrá que pagar el agua, la luz, el gas ni los impuestos de esa vivienda mientras dure la okupación, así como que declararán "nulo" el empadronamiento de los okupas en la vivienda.

Medidas de seguridad y delincuencia

En este ámbito, el PP pretende castigar la multirreincidencia. Para ello, Génova impulsará "los juicios rápidos". Pero no solo eso, sino que también buscan endurecer la respuesta frente a disturbios violentos con una reforma del delito de desórdenes públicos". Es más, también pretenden impulsar que si se oculta el rostro para cometer actos violentos tenga "consecuencias más graves".

En sus propuestas, los 'populares' también quieren evitar las bandas juveniles y para ello pretenden impulsar un plan contra las mismas decretando como delito la captación y utilización de menores.

También se comprometen a que haya un mayor despliegue policial en las calles así como "reformas legales" para luchar contra la okupación y para el desalojo inmediato y la eliminación de los narcopisos.

Otra medida en este apartado es que el PP pretende ampliar la protección jurídica para el agente policial que actúe en defensa de la ley. "Estableceremos que la actuación de los agentes se valore conforme a las circunstancias, información y nivel de amenaza que el agente conocía en el momento de intervenir", recoge el programa sin especificar qué acciones podría acometer el agente estando protegido jurídicamente.

Ayudas a las familias

El PP también pretende reformular las ayudas a las familias de manera mensual y ayudas fiscales actualizadas con la inflación. Además, como se ha mencionado en otro apartado, esas ayudas también computarán para el "concebido no nato".

Respecto a los permisos por nacimiento, la intención 'popular' es ampliarlo así como dar más "flexibilidad" a su utilización después de las semanas obligatorias tras el parto. Para las familias monoparentales, el PP pretende "simplificar el acceso a los derechos y ayudas existentes".

Otra medida que está recogida en su programa electoral es la gratuidad de la escuela infantil (0-3 años). El PP asegura que se coordinará con las CCAA para financiar a medias estar plazas.

Por otro lado, también señalan que actuarán "con urgencia" contra la pobreza infantil ayudando a las familias vulnerables con ayudas y acompañamiento.

Educación

En el ámbito educativo, el PP pretende realizar un nuevo marco educativo que sustituya a la LOMLOE con la intención de detectar "a tiempo las dificultades de lectura y cálculo" para que cada alumno tenga un refuerzo específico dentro de su horario escolar.

Además, Génova asegura en su programa que los progenitores podrán elegir el centro educativo de sus hijos. Al mismo tiempo, también pretenden que haya un refuerzo de los colegios concertados con conciertos que "durarán al menos seis años en todas las etapas con módulos que cubran el coste real, para que la plaza concertada sea gratuita de verdad".

También se incluyen medidas para que en la ESO solo se vuelva a pasar de curso con asignaturas aprobadas. Por último, también incluyen una modificación de las becas donde habrá los "mismos umbrales" tanto en la universidad como en la Formación Profesional.

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