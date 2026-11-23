Los detalles La victoria, según las encuestas, es para la derecha en casi todas las profesiones. El PP conquista el voto de las amas de casa, agricultores, ganaderos, científicos, intelectuales y estudiantes. Frente Amplio no logra ganar en ningún grupo.

A pocos días de las elecciones generales, las encuestas sugieren una victoria de la derecha. Según datos del CIS recogidos por El País, más de un tercio de jubilados y pensionistas planean votar al PSOE, siendo este el único grupo donde la izquierda supera ligeramente a la derecha. El partido de Pedro Sánchez también lidera entre los votantes en paro, aunque sin suficientes apoyos para gobernar. La derecha, liderada por Alberto Núñez Feijóo, domina entre amas de casa, agricultores, ganaderos, científicos, intelectuales y estudiantes. Vox, por su parte, tiene el respaldo de militares, policías, operarios y artesanos. Frente Amplio no gana en ningún grupo, pero destaca entre científicos e intelectuales.

Faltan pocos días para que se celebren las elecciones generales y casi todas las encuestas anticipa una victoria de la derecha. De todas las que se han publicado, llama la atención ver cómo, dependiendo de la profesión, se puede intuir a quién se va a votar.

De esta forma, según los datos del CIS recogidos por El País, se observa que más de un tercio de los jubilados y pensionistas piensan votar al PSOE, siendo este el único grupo donde el bloque de la izquierda gana por décimas.

También gana el partido liderado por Pedro Sánchez entre los votantes en paro, aunque no tendría apoyos suficientes para gobernar.

En el resto de profesiones, la victoria es para la derecha. Los de Alberto Núñez Feijóo conquistan el voto de las amas de casa, agricultores, ganaderos, científicos, intelectuales y estudiantes.

Por su parte, los militares y la Policía dejan clara su preferencia por los de Santiago Abascal. Vox también lograría ganar en otros grupos más asociados a clases obreras, como operarios o artesanos.

Por último, Frente Amplio no logra la victoria en ningún grupo, pero obtienen su mejor resultado entre científicos e intelectuales.

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