El contexto En España, una alta participación suele beneficiar a la izquierda. Sin embargo, en estos comicios podrían movilizarse perfiles que habitualmente se quedan en casa y que podrían votar a la derecha.

Todos los partidos políticos están instando a la movilización del electorado para los comicios del 29N. Líderes como Sánchez y Feijóo destacan la importancia de una participación histórica. Ada Colau y Abascal también apelan a una movilización masiva. Se espera una participación alta, posiblemente alcanzando el 75%. Según el politólogo Juanmi Becerra, esto podría significar hasta dos millones de nuevos votantes. Narciso Michavila prevé un aumento de cuatro puntos desde el 70% en 2023. Aunque históricamente la alta participación ha beneficiado a la izquierda, no siempre garantiza su victoria, ya que perfiles tradicionalmente abstencionistas están inclinándose hacia la derecha radical. La clave será quién convierta esta movilización en votos efectivos.

De izquierda a derecha, todos los partidos están pidiendo movilización al electorado para los próximos comicios del 29N. Sánchez asegura que "estamos haciendo una campaña histórica para una movilización histórica"; Feijóo dice "distinguir cuando hay movilización de cuando no". En Frente Amplio, Ada Colau considera "imprescindible que vayamos todos en masa a votar", mientras Abascal pide una "movilización masiva".

Las previsiones apuntan a que esa participación será alta y, según los expertos, podría llegar a un 75%, por encima de la registrada en 2023. "Aproximadamente un 73%. Creo que se puede incrementar en los próximos días. En cualquier caso, hablaríamos de un millón y medio, dos millones de nuevos votantes", ha detallado el politólogo, Juanmi Becerra, en Al Rojo Vivo.

Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAD3, ha explicado que "en verano del 2023 hubo un 70%" y ahora prevén que "va a haber cuatro puntos más". "No descarto que nos vayamos a un 76%", ha sostenido en Al Rojo Vivo.

Para el PSOE, esos nuevos votantes pueden ser decisivos. Su apuesta pasa por ampliar el electorado y compensar los movimientos que se están produciendo hacia la derecha. "El votante más decepcionado en las últimas semanas se está activando. (...) La izquierda pierde en este país, que es más progresista que conservador, cuando se queda en casa", declara a laSexta el sociólogo Joan González.

Podría beneficiar a la derecha

Históricamente, una mayor participación ha tendido a beneficiar a la izquierda. Jordi Muñoz, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, confirma que "se tiende a observar una correlación entre tasas altas de participación y mejores resultados de la izquierda".

Aunque apunta que esa relación no es una garantía de victoria, ya que, si bien existe esta tendencia, "no es una correlación muy fuerte, ni hay una relación determinista". En este sentido, González expone que "hay ejemplos en comunidades autónomas donde una alta participación también ha hecho ganar al centroderecha y a la derecha".

A esta situación hay que añadir otro cambio: perfiles que tradicionalmente se abstenían, ahora también se están movilizando. Según Muñoz, se trata principalmente de "jóvenes sin estudios superiores, de clase trabajadora". Es un "perfil tradicional de abstencionista", pero que ahora "se ve tentado de votar por la derecha radical".

Así que el dato de participación será importante, pero la clave estará en quién consiga convertir esa movilización en votos.

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