Tras la derrota del bloque progresista, Ada Colau pide a las izquierdas "hablar entre nosotras, coordinarnos, dialogar y hacer una estrategia para revertir estos resultados".

Ada Colau, líder del Frente Amplio, reconoce la derrota del bloque progresista en España, admitiendo que las izquierdas no han ofrecido una alternativa sólida frente al malestar social. Critica la estrategia del PSOE de concentrar el voto progresista, al considerar que no ha funcionado. Agradece el apoyo de 1,8 millones de votantes y destaca el esfuerzo realizado en una campaña positiva. Colau insta a las izquierdas a dialogar y coordinarse para revertir los resultados, sin perder la esperanza. Apela a la ciudadanía movilizada en defensa de derechos sociales y subraya la importancia de mirar ejemplos internacionales, como Brasil y Estados Unidos, para derrotar a las derechas.

Ada Colau, líder del Frente Amplio, reconoce la derrota del bloque progresista en su primera aparición tras la victoria de las derechas y admite que las izquierdas no han sabido responder al malestar de una parte de la sociedad con una alternativa suficientemente sólida. "Hoy claramente se ha producido en España un cambio de ciclo y claramente el bloque progresista ha perdido las elecciones", afirma. "Estamos tristes", añade.

La exalcaldesa de Barcelona considera que ha habido "un deseo por parte de la sociedad de un cambio" y que, frente a esa ola de malestar, las formaciones progresistas no han conseguido ofrecer una respuesta convincente. En este contexto, también critica la estrategia del PSOE de concentrar el voto progresista en torno a su candidatura, al considerar que el llamamiento al voto útil "claramente no ha funcionado".

Sin embargo, agradece el respaldo de las 1,8 millones de personas que han apoyado a su candidatura y reconoce: "Nos hemos esforzado muchísimo por hacer una campaña en positivo y nos ha faltado tiempo para hacer más campaña y más en positivo".

Colau pide a las izquierdas dialogar y coordinarse

La representante de Frente Amplio lanza un mensaje al conjunto de las formaciones progresistas: "Las izquierdas tenemos un deber, una tarea que nos encomienda gran parte de la sociedad, que es hablar entre nosotras, coordinarnos, dialogar y hacer una estrategia para revertir estos resultados".

En plena tristeza, llama también a no perder la esperanza, a no rendirse. "No hemos venido a rendirnos, no hemos venido a bajar los brazos, no le vamos a fallar a la gente", asegura. Y habla también a quienes siguen la noche electoral con preocupación: "No les vamos a fallar, no les vamos a abandonar, vamos a poner el cuerpo".

En esa línea, apela a la ciudadanía movilizada en defensa de la sanidad y la educación públicas, las pensiones y los salarios dignos. "Con esa ciudadanía nos vamos a poner a trabajar codo con codo para construir una alternativa ilusionante de futuro", afirma. "Nadie se va a quedar sola y juntas vamos a conseguir un futuro mejor", añade.

Mirar a EEUU y Brasil para derrotar a las derechas

Colau sitúa los resultados en un contexto internacional marcado por el avance de la extrema derecha, pero pide no perder la esperanza. Para ello, recuerda vitorias como Brasil y Estados Unidos.

"Derrotamos a la derecha en Brasil y en Estados Unidos en las midterms", recuerda. Con todo, llama a continuar con la movilización y el diálogo entre las izquierdas.

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