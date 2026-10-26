Lula da esperanza y un espejo donde mirarse para la izquierda española: celebra su victoria como propia y miran al 29-N

Los detalles Todo el Gobierno español ha salido en su conjunto a celebrar la victoria del presidente madrileño y la mayoría lo han puesto de ejemplo para lo que puede suceder en nuestro país.

Lula ha logrado mantenerse como presidente de Brasil, generando esperanza en la izquierda española, que busca replicar su remontada histórica. Óscar López y Elma Saix, ministros de España, han expresado su deseo de que Pedro Sánchez siga el mismo camino en las próximas elecciones del 29 de noviembre, confiando en que la democracia prevalecerá sobre el odio. Aunque las encuestas aún favorecen al PP y Vox, el PSOE y Sumar celebran el triunfo de Lula como un presagio positivo. Pablo Bustinduy destaca que la victoria de Lula envía un mensaje claro contra líderes como Bolsonaro, Netanyahu y Trump. Mientras tanto, el PP critica al PSOE, señalando corrupción y mentiras. La victoria de Lula se percibe como un símbolo de cambio para la izquierda española.

Lula ha conseguido remontar los pronósticos para continuar como presidente de Brasil. Como la izquierda pretende hacerlo aquí en España y es que el presidente brasileño es el espejo donde este lunes se miran buscando esperanza porque están celebrado la victoria de Lula como si fuera la suya.

Quieren replicar en España la remontada histórica del brasileño. "Primero Lula, luego Pedro Sánchez", ha afirmado este lunes Óscar López, ministro para la Transformación Digital. "Es lo que pasará en España el próximo 29 de noviembre, que vencerá la democracia frente al odio", ha apuntado Elma Saiz, ministra de Inclusión.

Y los datos apoyan parte de esta teoría. Las últimas encuestas recortan distancias entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, aunque siguen dando la mayoría absoluta a PP y Vox. Pero claro, tampoco las encuestas daban allí la victoria al Partido de los Trabajadores.

"Por muchas encuestas y algoritmos manipulados, al llegar a la urna la gente elige libertad y prosperidad", ha señalado Félix Bolaños, ministro de Justicia. Y, por eso, PSOE y Sumar celebran el triunfo de Lula casi como si fuera suyo, incluido el presidente del Gobierno: "Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España. La remontada del progresismo global acaba de comenzar".

"Si Brasil pudo, España puede. La esperanza vencerá al retroceso votando al PSOE", también ha dicho Sánchez, esta vez desde un acto en Gijón. "Su victoria manda un mensaje bien claro: ha perdido Bolsonaro, va a perder Netanyahu, va a perder Donald Trump y en España van a perder Abascal y Feijóo", ha comentado Pablo Bustinduy, ministro de Consumo.

En el PP, por supuesto, hacen otro análisis muy diferente. Aunque sí encuentran cierto parecido entre ambos presidentes. "Lula fue condenado por corrupción. Algo le falló en el subconsciente a Sánchez y viendo a Lula pensó en sí mismo", ha comparado Miguel Tellado, su secretario general.

Más allá de parecidos o no, la victoria de Lula se ha convertido un halo de esperanza para la izquierda española que celebra también Óscar Puente: "El ciclo de la extrema derecha está empezando a cambiar. No solo lo hemos visto ayer en Brasil, lo hemos visto en Serbia, pronto lo veremos en Estados Unidos y espero que lo veamos también en España"

Y también en un espejo en el que mirarse de cara al 29 de noviembre.

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