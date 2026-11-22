El contextoLa ministra Diana Morant ha desatado la polémica en plena campaña electoral al llamar "energúmeno" a Feijóo y afirmar que le "hubiese gustado que el presidente le diera cuatro bofetadas", unas palabras que cuestiona Ángeles Caballero en Al Rojo Vivo.

Ángeles Caballero considera "inoportuno" el comentario de Diana Morant, ministra de Ciencia, sobre Alberto Núñez Feijóo, al que llamó "energúmeno" tras el cara a cara con Pedro Sánchez. La socialista también aseguró que le "hubiese gustado que el presidente le diera cuatro bofetadas" al líder del PP.

"Es un error, pero lo que a mí me sorprende es la respuesta al error", señala la periodista en Al Rojo Vivo. A su juicio, después de justificar sus palabras como "una metáfora", Morant intenta trasladar la idea de que "no lo hemos entendido".

Para la periodista, la polémica se resolvería con un gesto mucho más sencillo: "Reconocer un error". "Y no pasa nada", insiste.

Las declaraciones de la ministra han provocado una nueva controversia en plena campaña electoral. El Partido Popular ha exigido a Pedro Sánchez que "condene inmediatamente" la "salvajada" de Diana Morant después de que la ministra cargara contra Feijóo en un mitin.

En su intervención, Morant ha calificado al candidato popular de "energúmeno", "mentiroso" y "rabioso", y le ha acusado de intentar llevar a Sánchez "al barro" al poner sobre la mesa "una piara".

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