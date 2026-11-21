Los detalles La secretaria general del PSPV llama "energúmeno" al candidato del PP por su actuación en el cara a cara y desata la ira de los 'populares'. "Exigimos a Sánchez que condene inmediatamente esta salvajada", dice MIguel Tellado.

En plena campaña electoral, el Partido Popular ha exigido a Pedro Sánchez que condene las declaraciones de la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien llamó "energúmeno" a Alberto Núñez Feijóo y expresó que le hubiese gustado que el presidente le diera "cuatro bofetadas" al líder del PP durante un mitin en Ontinyent. Estas afirmaciones han generado malestar en el PP, cuyo secretario general, Miguel Tellado, ha calificado las palabras de Morant como una "salvajada" y ha instado a Sánchez a condenarlas. Tellado subrayó que la violencia no es el camino en democracia y criticó la polarización política actual.

Nueva polémica en campaña. El Partido Popular ha exigido a Pedro Sánchez que "condene inmediatamente" la "salvajada" de Diana Morant después de que la ministra de Ciencia llamara "energúmeno" a Alberto Núñez Feijóo y dijera que les "hubiese gustado que el presidente le diera cuatro bofetadas" al candidato 'popular' en el cara a cara.

Durante un mitin en Ontinyent (Valencia) junto a la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la cabeza de lista al Congreso por Valencia, Pilar Bernabé, Monrat situó al presidente del Gobierno frente "a un energúmeno", a un "mentiroso" y "rabioso", que nada más empezar puso sobre la mesa "una piara" para que el socialista entrara "al barro".

"Pero el perro no entra en la piara, porque no vamos al barro por mucho que quieran", ha explicado sobre el cara a cara del que ha apuntado que Feijóo "se quedará la rabia", porque estará "cuatro años más sin ser presidente". "A todos nos hubiese gustado que el presidente también le hubiese dado cuatro bofetadas bien dadas, pero la gente ahí fuera está harta de la política del y tu más; ayer el presidente se ganó a toda esa gente indecisa que también necesitamos que vaya a votar", ha añadido.

Unas palabras que no han sentado nada bien en Génova. Por ello, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido al presidente del Gobierno que "condene inmediatamente esta salvajada", sobre todo teniendo en cuenta que "esta misma mañana en una entrevista daba lecciones, otra vez, sobre educación y culpaba a los demás de la polarización".

"En democracia la violencia nunca es el camino. Y hasta la llegada de esta mafia, es algo que no había hecho falta decírselo a los ministros del Gobierno. El 29N hay que votar para echar a estos matones", ha añadido Tellado en un mensaje en redes sociales.

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