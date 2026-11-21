Los detalles El PP, aprovechando que el PSOE iba a Santiago y al mismo sitio donde estuvo Feijoo, trató de sacar pecho de la asistencia al acto y los socialistas fardaron de tener todo vendido.

La campaña electoral se intensifica con una competencia feroz entre partidos para demostrar quién convoca más asistentes en sus mítines. El PP aprovechó la visita del PSOE a Santiago para presumir de su propia asistencia en el mismo lugar. Los socialistas respondieron destacando un lleno total. En Valencia, el PP mostró imágenes aéreas de 12.000 personas escuchando a Feijóo, mientras Pedro Sánchez bailaba en Tenerife. Vox, por su parte, adaptó una canción para apoyar a Abascal. Isabel Díaz Ayuso y Gabriel Rufián también destacaron con discursos enérgicos, mientras Tesh Sidi envió un mensaje más afectuoso.

La batalla entre los partidos en campaña les está llevando incluso a contar el número de asistentes a sus mítines para ver quién llena más los espacios escogidos, donde los planos que ofrecen intentan siempre jugar a su favor.

El PP, aprovechando que el PSOE iba a Santiago Abascal y al mismo sitio donde estuvo Alberto Núñez Feijoo, sacó pecho de su asistencia: "No os decimos que nos lo mejoréis. Igualadlo si podéis".

Les buscaron y les encontraron, porque la respuesta socialista no se hizo esperar recalcando un todo vendido: "Con todas las gradas abiertas y sin lonas, claro".

Ahora mirando con lupa la asistencia y dejándose ver, este sábado el PP tenía plano aéreo en Valencia y lo ha dado un buen rato para mostrar las 12.000 personas que han escuchado presencialmente a Feijóo.

Aunque rato el que pasado el candidato 'popular' para llegar a su sitio. 26 minutos de saludar a los presentes hasta llegar a su sitio.

Mientras tanto, Pedro Sánchez volvía a sacar los pasos prohibidos en Tenerife. Y para los que ponen excusas si les piden bailar, 80 años tiene Abel Caballero y el alcalde de Vigo sigue mostrando su ritmo.

Los que no entran a la batalla de baile, si lo hacen por dominar la letra de la canción. Vox ha tirado de una adaptación sencilla para pedir el voto para Santiago Abascal.

"Es la una y no hemos comido"

De vuelta a los mítines, Isabel Díaz Ayuso ha llegado con hambre al suyo: "Es la una y no hemos comido". También ha llegado con nociones de carpintería: "La carcoma y la decadencia. Lo más tóxico que existe sigue penetrando en España entera".

Épica se puso la cosa con Gabriel Rufián: "¡Camaradas! ¡Os habla vuestro hermano! ¡El fascismo está a las puertas de esta ciudad y vosotros la estáis defendiendo!"

Un tono más cariñoso tiene Tesh Sidi que nos manda besos a todos. Quedan ocho días y vaya papeleta.

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