La periodista Ángeles Caballero valora el debate, el segundo en ocho años, entre el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Apenas unas horas después de celebrarse el cara a cara entre Feijóo y Sánchez, que pudimos ver anoche en laSexta, la periodista de El País Ángeles Caballero analiza algunas claves en Al Rojo Vivo.

"Creo que la infusión que se tomó ayer Pedro Sánchez para acudir al cara a cara con Feijóo, le dio ese tono calmado que quizá buscaba y que deseaba, un poco hasta como para contrarrestar a un Alberto Núñez Feijóo que estuvo muy al ataque y estuvo especialmente faltón y maleducado", afirma contundente la periodista.

Sin embargo, asegura que echó de menos en Sánchez que "en ese tono calmado hubiera habido también un tono más cercano y más de apelar a cierta emoción, que solo la vi asomarse en el minuto final del presidente del Gobierno".

Lo que detecté en él, admite, "fue un tono más bien como de comparecencia institucional prácticamente hasta en el Parlamento Europeo, mientras que Núñez Feijóio apelaba más a la cesta de la compra, al precio de la leche, al precio de los huevos, a unas cosas que nos tocan a todos, también al propio Sánchez".

De este modo, insiste en que a pesar de que el presidente decidiera en ese debate "estar hipotenso", hay algo "y sobre todo con las audiencias que ha tenido el debate, que debería darte un darte un pellizquito que te duela o que te emocione para bien y creo que eso anoche a él le faltó", concluye Caballero.

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido