Arranca la campaña en Andalucía: Moreno busca no depender de Vox mientras Montero llama a la movilización en defensa de lo público

¿Por qué es importante? Moreno insiste, por ahora, en que quiere gobernar con "moderación" frente a un Vox que grita alto y claro que no la quiere.

Pedro Sánchez ha visitado Málaga en el inicio de la campaña electoral andaluza para apoyar a María Jesús Montero, mientras que Alberto Núñez Feijóo no ha acompañado a Juanma Moreno. Moreno busca diferenciarse de la ultraderecha y alcanzar la mayoría absoluta sin depender de Vox. Los socialistas enfatizan la defensa de los servicios públicos y llaman a la movilización, recordando el impacto de la privatización en la sanidad. La izquierda también destaca el problema de la vivienda, mientras que Moreno, desde Sevilla, defiende la estabilidad para crear empleo. Vox, por su parte, enfatiza su agenda xenófoba, pero Moreno prefiere una moderación que Vox rechaza.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado hasta Málaga en el primer día de campaña electoral en Andalucía para arropar a su candidata, María Jesús Montero. No se ha visto, sin embargo, al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con su candidato, Juanma Moreno. El presidente andaluz está apostando todas sus cartas a la moderación para diferenciarse todo lo posible de la ultraderecha y no tener que depender después de ella. Se está jugando la mayoría absoluta.

Los socialistas van con todo y, con una defensa cerrada de los público, han llamado a la movilización. "Nos jugamos su sanidad pública, su educación pública y la dependencia", ha afirmado Montero desde Cártama (Málaga).

En los anteriores comicios la abstención rozó el 44% y, ahora, la izquierda lucha para bajar esta cifra. "Si el 17 de mayo toda la gente que sufrimos a la derecha votamos, esa noche le cambiamos la sonrisa impostora que tiene Moreno Bonilla", ha señalado José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía.

La izquierda ha recordado el drama de las mamografías. "Esas mujeres que sufrieron en sus carnes lo que es privatizar la sanidad. No es lo mismo quien gobierna", ha destacado Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y diputada de Sumar.

El arranque de la campaña ha estado marcado también por la vivienda. Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, ha remarcado: "Para un mejor vivir, y eso significa revertir los precios de alquiler, no dejarlos al libre marcado y toparlo".

Mientras, del lado de la derecha, Juanma Moreno se juega la mayoría absoluta, por lo que, desde Sevilla, ha defendido: "Necesitamos esa estabilidad, que solo la podemos tener si tenemos una mayoría suficiente. Y con esa mayoría podremos conseguir empleo".

La otra opción pasa por tener que pactar con Vox y, como les han recordado desde la ultraderecha, su xenófoba "prioridad nacional". "Sí se puede de verdad cambiar las cosas como las estamos cambiando en Aragón y en Extremadura. Eso es lo que se juega el 17 de mayo", ha recordado Santiago Abascal

Pero Moreno insiste, por ahora, en que quiere gobernar con "moderación" frente a un Vox que grita alto y claro que no la quiere.

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