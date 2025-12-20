Ayudas para los jóvenes o más trabajo, los deseos de los extremeños para la nueva legislatura

Ahora

Los detalles Después de semanas escuchando a las promesas de los candidatos a presidir la Junta de Extremadura, laSexta da voz a todo lo que piden los ciudadanos ante las nuevas elecciones.

Un vecino de Extremadura desvela qué desea que se resuelva en la CCAA
Tras una campaña electoral en Extremadura en la que las voces que se escuchan son las de los políticos tanto nacionales como regionales, durante la jornada de reflexión ha llegado el turno de los electores y laSexta ha dado la oportunidad a los extremeños para que desvelen sobre qué desean que se resuelva durante la próxima legislatura.

"La gente joven conforme sale tiene que empezar a trabajar", afirma un vecino. Y es que la situación de los jóvenes es lo que más preocupa a las personas llamadas a votar este domingo y el principal deseo es ayudarlos. "Vivienda y ayudas para la juventud", señala otro vecino.

Porque, en palabras de algunos habitantes, "falta trabajo y la gente joven se tiene que ir fuera" ante la falta de oportunidades en Extremadura.

Ahora bien, no es la única petición. "Que arreglaran bien las calles", desea otra vecina extremeña. También hay quejas de la falta de personal médico en los centros de salud y también se pide que se deje de aumentar la edad de jubilación "en un momento en el que no hay trabajo".

