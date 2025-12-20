Ayudas para los jóvenes o más trabajo, los deseos de los extremeños para la nueva legislatura

Los detalles Después de semanas escuchando a las promesas de los candidatos a presidir la Junta de Extremadura, laSexta da voz a todo lo que piden los ciudadanos ante las nuevas elecciones.

Durante la jornada de reflexión en Extremadura, los ciudadanos han expresado sus preocupaciones y deseos para la próxima legislatura. La situación de los jóvenes es la principal inquietud, ya que muchos deben abandonar la región por falta de oportunidades laborales. Los extremeños piden más empleo, vivienda y ayudas para la juventud. Además, solicitan mejoras en infraestructuras, como el arreglo de calles, y en servicios básicos, como la atención médica, ante la escasez de personal en los centros de salud. También se manifiestan en contra de seguir aumentando la edad de jubilación en un contexto de desempleo.

Tras una campaña electoral en Extremadura en la que las voces que se escuchan son las de los políticos tanto nacionales como regionales, durante la jornada de reflexión ha llegado el turno de los electores y laSexta ha dado la oportunidad a los extremeños para que desvelen sobre qué desean que se resuelva durante la próxima legislatura.

"La gente joven conforme sale tiene que empezar a trabajar", afirma un vecino. Y es que la situación de los jóvenes es lo que más preocupa a las personas llamadas a votar este domingo y el principal deseo es ayudarlos. "Vivienda y ayudas para la juventud", señala otro vecino.

Porque, en palabras de algunos habitantes, "falta trabajo y la gente joven se tiene que ir fuera" ante la falta de oportunidades en Extremadura.

Ahora bien, no es la única petición. "Que arreglaran bien las calles", desea otra vecina extremeña. También hay quejas de la falta de personal médico en los centros de salud y también se pide que se deje de aumentar la edad de jubilación "en un momento en el que no hay trabajo".

