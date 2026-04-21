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Acuerdos PP-Vox

Juanma Moreno intenta desmarcarse de Vox y afirma que "no tienen equipos preparados" para gobernar

¿Qué ha dicho? El candidato del PP ve "difícil" llegar a un punto de acuerdo con la formación que lidera Santiago Abascal porque tiene "un programa muy alejado de la propia realidad".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante un acto de 'La Razón'
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Juanma Moreno rechaza cualquier posibilidad de pacto como el que ha alcanzado su compañera María Guardiola con Vox en Extremadura. Tanto se desmarca el candidato del PP de Vox que habla de la "prioridad nacional" pactada entre ambas formaciones como literatura e hipérbole.

Para Moreno, los andaluces tienen que votar al PP para que los 'populares' no tengan que pasar el "trance" de tener que hablar con Vox. Eso sí, es optimista al vaticinar una victoria del PP por amplia mayoría, aunque pide no confiarse en la lucha por el voto en ocho provincias en las que necesitan "matrícula de honor" y no "un sobresaliente".

Moreno cree que Vox es un partido que "no tiene equipos preparados" ni trayectoria para gobernar y ve "difícil" llegar a un punto de acuerdo con la formación que lidera Santiago Abascal porque tiene "un programa muy alejado de la propia realidad". No se queda ahí y cree que Vox tiene una "sobrerrepresentación" parlamentaria que no tienen.

"Si quieren -los andaluces- que haya estabilidad, si quieren que tengamos un gobierno unitario lo tienen muy sencillo: aglutinemos el voto en el Partido Popular de Andalucía, la única fuerza que puede gobernar ampliamente en nuestra tierra", ha zanjado.

Este martes, Moreno ha apelado a los votantes de centro izquierda "huérfanos" de la opción de entrar en el Gobierno andaluz para que apoyen su proyecto para los próximos cuatro años

"Mucha gente por la calle me dice: que no entre Vox en el Gobierno, y yo les digo: pues está en tus manos", ha comentado Moreno, que pide que no se repita la situación de bloqueo en Extremadura, algo que, bajo su punto de vista, "no se puede permitir".

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