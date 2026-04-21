Juanma Moreno intenta desmarcarse de Vox y afirma que "no tienen equipos preparados" para gobernar

¿Qué ha dicho? El candidato del PP ve "difícil" llegar a un punto de acuerdo con la formación que lidera Santiago Abascal porque tiene "un programa muy alejado de la propia realidad".

Juanma Moreno, líder del PP en Andalucía, descarta cualquier pacto con Vox, al contrario de lo que ha hecho María Guardiola en Extremadura. Moreno considera que los andaluces deben votar al PP para evitar negociar con Vox, ya que cree que este partido carece de equipos preparados y tiene un programa alejado de la realidad. Además, opina que Vox está sobrerrepresentado en el parlamento. Moreno insta a los votantes de centro izquierda a apoyar al PP para lograr un gobierno estable y unitario, y evitar situaciones de bloqueo como en Extremadura. Confía en una victoria del PP, pero advierte sobre la importancia de no confiarse.

Juanma Moreno rechaza cualquier posibilidad de pacto como el que ha alcanzado su compañera María Guardiola con Vox en Extremadura. Tanto se desmarca el candidato del PP de Vox que habla de la "prioridad nacional" pactada entre ambas formaciones como literatura e hipérbole.

Para Moreno, los andaluces tienen que votar al PP para que los 'populares' no tengan que pasar el "trance" de tener que hablar con Vox. Eso sí, es optimista al vaticinar una victoria del PP por amplia mayoría, aunque pide no confiarse en la lucha por el voto en ocho provincias en las que necesitan "matrícula de honor" y no "un sobresaliente".

Moreno cree que Vox es un partido que "no tiene equipos preparados" ni trayectoria para gobernar y ve "difícil" llegar a un punto de acuerdo con la formación que lidera Santiago Abascal porque tiene "un programa muy alejado de la propia realidad". No se queda ahí y cree que Vox tiene una "sobrerrepresentación" parlamentaria que no tienen.

"Si quieren -los andaluces- que haya estabilidad, si quieren que tengamos un gobierno unitario lo tienen muy sencillo: aglutinemos el voto en el Partido Popular de Andalucía, la única fuerza que puede gobernar ampliamente en nuestra tierra", ha zanjado.

Este martes, Moreno ha apelado a los votantes de centro izquierda "huérfanos" de la opción de entrar en el Gobierno andaluz para que apoyen su proyecto para los próximos cuatro años

"Mucha gente por la calle me dice: que no entre Vox en el Gobierno, y yo les digo: pues está en tus manos", ha comentado Moreno, que pide que no se repita la situación de bloqueo en Extremadura, algo que, bajo su punto de vista, "no se puede permitir".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.