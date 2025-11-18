Podemos, IU y Alianza Verde repit como coalición (Unidas por Extremadura) en las elecciones extremeñas

Irene de Miguel repite como candidata a la Junta de Extremadura por tercera vez. La principal novedad de la lista para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre es la ausencia de Joaquín Macías (IU).

De cara a las elecciones de Extremadura, que se celebran el 21 de diciembre después de que María Guardiola haya adelantado los comicios, ya se van conociendo los partidos y coaliciones que concurrirán para presidir la Junta extremeña, después de que el bloqueo en la aprobación de los Presupuestos haya obligado a la presidenta a convocar otro proceso. Podemos, IU y Alianza Verde repiten la coalición Unidas por Extremadura y se presentan con muchas ilusiones, ya que "las sensaciones no pueden ser mejores" y prevén un crecimiento "apabullante". Así lo ha pronosticado este martes en la rueda de prensa de presentación de las candidaturas Irene de Miguel, que será aspirante a la Presidencia de la Junta de Extremadura por tercera vez.

De Miguel, uno de los cuatro diputados que ha tenido Unidas esta legislatura, ha comparecido ante los medios junto a la coordinador regional de IU, Nerea Fernández, y a Belén Rodríguez, de Alianza Verde. La principal novedad en la lista es la ausencia de Joaquín Macías, coordinador de IU hasta hace unos meses, que no será candidato después de dos legislatura como diputado al impedirlo el código interno de su formación. Para ella, Macías ha sido una pieza clave del grupo parlamentario de Unidas y ha subrayado que ha sido un placer trabajar juntos.

De Miguel ha destacado que esta coalición es un "referente" de la izquierda a nivel nacional y ha agradecido la "generosidad" de las otras dos formaciones para caminar juntas. Aunque ha reiterado que estas elecciones son un "experimento" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no van a "bajar los brazos", ya que son una "oportunidad" para demostrar que Unidas tiene un hueco en la política extremeña. Ha hecho un llamamiento a la gente progresista y de izquierda al voto a esta alternativa de cambio en busca de profundas transformaciones, cuyo objetivo es que Extremadura crezca de manera sostenible y con justicia social.

A su juicio, en los dos años de legislatura del Gobierno de María Guardiola la carga fiscal ha recaído únicamente en la clase trabajadora. De Miguel ha abogado por frenar la "política reaccionaria" de la derecha y de la extrema derecha, y ha considerado que votar a estas formaciones es inútil ya que no son capaces de entenderse. A su juicio, ese voto lleva a la incertidumbre, a la inestabilidad y puede que a repetir elecciones, simplemente para que Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal, "se midan a ver quién tiene la nariz más larga".

Sobre las expectativas electorales de esta formación, ha afirmado que hay descontento entre la militancia socialista y que hay mucha gente desencantada que les ha comentado que votarán por primera vez a Unidas. De Miguel ha expresado su deseo de que en esta campaña, al no coincidir con otros comicios, no se hable de Junts o de otras cuestiones que no tengan nada que ver con Extremadura. Aunque vendrán compañeros estatales de las formaciones que componen la coalición, ha subrayado que Unidas hará una campaña territorializada en la que se hable de Extremadura.

Nerea Fernández ha destacado que su formación ha aprobado la alianza con Podemos y Alianza Verde con el 82% de los votos y las listas de consenso con el 89%, unos porcentajes, a su juicio, bastante altos. Ha destacado que "tres lideresas" —en referencia a ella, a De Miguel y a Belén Fernández— y feministas son las que están construyendo una alternativa progresista para Extremadura, con el fin de que nadie se tenga que ir fuera, como que tuvo que hacer ella.

En las elecciones de 2023, Unidas por Extremadura obtuvo cuatro diputados en la comunidad autónoma. Fue la última coalición que entró en la Junta, por detrás de los cinco diputados que obtuvo Vox y los 28 que se llevaron PSOE y PP, respectivamente. Los resultados de las elecciones en Extremadura en 2023muestran que Unidas por Extremadura obtuvo menos apoyo que en las de 2019: frente a los 44.309 votos (7,2%) de aquellas elecciones, en 2023 sumaron 36.373, algo menos de un 6% del apoyo del electorado. En términos efectivos, los resultados fueron similares: en ambos comicios sumaron cuatro diputados.

