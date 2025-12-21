Unidas por Extremadura logra su mejor resultado y reprocha a Guardiola el adelanto electoral: "Nos ha costado 7 millones"

Entre líneas Irene de Miguel desvincula su subida del batacazo del PSOE y califica a María Guardiola como la "gran perdedora".

Unidas por Extremadura (UPE) ha conseguido un hito histórico al lograr siete escaños, tres más que en elecciones anteriores, representando más del 10% de los votos. La coalición de Izquierda Unida y Podemos ha capitalizado parte de los votos perdidos por el PSOE, que ha sufrido una caída significativa. Irene de Miguel, candidata de UPE, ha celebrado los resultados, desvinculándolos de los recientes escándalos del PSOE, y atribuyéndolos a un esfuerzo prolongado. De Miguel ha criticado a María Guardiola, ganadora con 29 escaños, acusándola de convocar elecciones anticipadas sin lograr la mayoría absoluta, ahora dependiente de Vox. La líder de UPE considera que Guardiola debería dimitir y ha asegurado que su partido continuará defendiendo los servicios públicos en Extremadura.

Su candidata, Irene de Miguel, se ha mostrado muy satisfecha por los resultados y ha indicado que su formación es "una luz de esperanza para la izquierda transformadora de todo nuestro país".

Ha desvinculado su crecimiento a la "coyuntura actual", ligada a los escándalos de corrupción y acoso que han asolado al PSOE en las últimas semanas y que han influido en su batacazo electoral, y ha asegurado que el resultado obtenido es fruto de "un esfuerzo que se ha alargado durante mucho tiempo".

"Hemos sido una oposición firme y vamos a seguir siéndolo. Creemos que este es el camino para poder enfrentarnos a los recortes en libertades y derechos que nos plantean las derechas", ha clamado ante los medios desde su sede de Mérida.

De Miguel ha sido muy dura con María Guardiola, ganadora de las elecciones con 29 escaños (43,18% de los votos), a quien ha acusado de convocar elecciones adelantadas para buscar una mayoría absoluta, y fracasar en el intento.

Elecciones a la A. de Extremadura de 21 D Elecciones a la Asamblea de Extremadura de 21 D ESCRUTINIO: 99.89% Actualizado a las: 23:42 Extremadura DATOS PACTOMETRO 2023 Total escaños: 0 Mayoría absoluta: 33 escaños PP 29 escaños PSOE 18 escaños VOX 11 escaños PODEMOS-IU-AV 7 escaños JUNTOS-LEVANTA 0 escaños NEX 0 escaños PACMA 0 escaños EXTREMADURA UNIDA 0 escaños Cs 0 escaños UED-SyT 0 escaños MUNDO+JUSTO 0 escaños Selecciona los partidos para formar gobierno Resumen del escrutinio: Participación: 62.73% -9.7 % Votos contabilizados: 539,251 99.89% Abstenciones: 320,292 37.26% Votos en blanco: 6,218 1.17% Votos nulos: 10,615 1.96%

"A la señora Guardiola le hago una pregunta: ¿y ahora qué? Usted nos ha llevado a unas elecciones anticipadas que nos han costado siete millones de euros para que suba un escaño, no alcance la mayoría absoluta y dependa de un partido de extrema derecha con más fuerza", ha reprochado en referencia a Vox, que ha subido seis escaños.

La presidenta de la Junta convocó los comicios tras no conseguir el apoyo de Vox para los Presupuestos de la comunidad. El partido que lidera Santiago Abascal se mantiene ahora como tercera fuerza, pero con 12 escaños (16,9%) en lugar de los cinco que tenía hasta ahora, con lo que tendrá ahora más poder de negociación en el Ejecutivo extremeño.

Para la líder de Unidas por Extremadura, esta situación hace de Guardiola "la gran perdedora" de las elecciones y crea una situación que "no podemos permitir". Ha considerado que si la popular "tuviera un mínimo de decencia y respeto" daría "un paso a un lado".

"Estamos cansados, ya no solo de sus mentiras, sino de que nos arrastre por una deriva que no necesitaba Extremadura. Porque sin presupuestos, modificando los que tenía, se podía gobernar, pero sin gobierno no se puede gobernar. Dudo mucho que vaya a alcanzar un gobierno", ha sentenciado De Miguel.

Por su parte, ha garantizado "vamos a seguir peleando por aumentar nuestro peso y para que Unidas por Extremadura esté en cada municipio defendiendo nuestros servicios públicos".

