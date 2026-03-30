Podemos da un giro y ofrece a IU una candidatura única en Andalucía liderada por Maíllo y que incluya a Sumar

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo.

¿Qué están diciendo? Fuentes de Sumar han señalado a EFE que la nueva postura de Podemos es una "buena noticia para el conjunto del espacio progresista" y han mostrado su respeto y su "confianza absoluta" en las negociaciones.

Podemos ha dado un giro significativo al mostrar disposición para aliarse con Sumar e IU en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, tras su ruptura con el partido de Yolanda Díaz a finales de 2023. Este cambio se produce después de su desaparición en los parlamentos de Aragón y Castilla y León. Pablo Fernández, portavoz de Podemos, ha enfatizado la urgencia de formar una "izquierda transformadora fuerte" para desbancar al PP en Andalucía. Aunque han tendido la mano a IU sin condiciones, han marcado distancia con el PSOE. Sumar considera la postura de Podemos como una "buena noticia", y las negociaciones continúan para inscribir la coalición antes del plazo. Este movimiento podría evitar un cisma interno en Podemos, que ha perdido poder autonómico en varias regiones. La incógnita es si esta alianza se extenderá a las elecciones generales de 2027.

Tras romper con Sumar a finales de 2023, Podemos ha iniciado ahora el deshielo con el partido de Yolanda Díaz al mostrarse dispuesto a ir juntos en coalición en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, un cambio de guion que llega después de la desaparición de los morados en Aragón y en Castilla y León.

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, lo adelantó el pasado viernes y lo ha vuelto a dejar claro este lunes: son favorables a ir en coalición con IU y Sumar en las elecciones andaluzas dentro de la candidatura Por Andalucía. "Lo que se ha trasladado es que queremos ese acuerdo y para eso hay que negociar", ha dicho.

Los morados han ofrecido su mando tendida al líder de IU, Antonio Maíllo, que es el cabeza de lista de la coalición Por Andalucía, y han asegurado que no han puesto ninguna condición ni requisito. El cambio es muy significativo, ya que hasta ahora Podemos estaba abierto a pactar con IU en todas las elecciones pero mantenía su veto a Sumar, al considerarlo un partido subordinado al PSOE y alejado de lo que denominan la "izquierda transformadora".

Fernández ha insistido en que para Podemos es "perentorio e imperioso" sacar al PP del Gobierno en Andalucía, ya que, ha dicho, sus políticas son "absolutamente deleznables". Por ello, ha señalado que el objetivo prioritario es conformar una "izquierda transformadora fuerte" que sea capaz de "acabar con las políticas de saqueo, privatización y destrucción de los servicios público" que, a su juicio, está ejecutando el PP de la región.

Sin embargo, Fernández también ha marcado distancias con el PSOE, diciendo que en Andalucía se necesitan políticas "netamente de izquierdas". "Es incontrovertible que María Jesús Montero, en su época en el Gobierno andaluz, no hizo políticas netamente de izquierdas", ha declarado, y ha agregado que "la privatización sanitaria en Andalucía comienza con ella".

Fuentes de Sumar han señalado a EFE que la nueva postura de Podemos es una "buena noticia para el conjunto del espacio progresista" y han mostrado su respeto y su "confianza absoluta" en las negociaciones que están llevando los compañeros en Andalucía. Al igual que Sumar, IU siempre se ha mostrado a favor de la unidad a la izquierda del PSOE y, de hecho, el propio Maíllo lleva días diciendo que no es necesario que Podemos haga nada en especial en Andalucía, ya que basta con decir que sigue en la actual coalición.

Ahora hay que ver si las negociaciones llegan a buen puerto y las tres partes alcanzan un acuerdo de aquí al viernes, cuando finaliza el plazo para inscribir coaliciones para las elecciones andaluzas.

Cambio de guion en Podemos

El cambio de guion de Podemos con respecto a Sumar llega tras su debacle en las elecciones de este año en Aragón y Castilla y León, donde los morados concurrieron en solitario y desaparecieron de ambos parlamentos autonómicos, al perder el único representante que conservaban en cada uno de ellos.

La única alegría electoral que se ha llevado Podemos recientemente ha sido en las autonómicas extremeñas del pasado diciembre, donde la coalición Unidas por Extremadura pasó de cuatro a siete escaños (tres para Podemos y cuatro para IU). Más allá de los parlamentos autonómicos de Extremadura y de Andalucía, donde Podemos cuenta con tres diputados en cada uno de ellos, los morados solo mantienen un representante en Murcia y otro en Navarra, después de haber desaparecido progresivamente de otros lugares tan relevantes como Madrid.

La pérdida de poder autonómico de Podemos es evidente y ha podido pesar en su estrategia en Andalucía. Pero este cambio también puede evitar un cisma interno, ya que fuentes de Podemos reconocen que los diputados del partido en el Parlamento andaluz eran favorables a seguir en la coalición, mientras la dirección estatal era partidaria de mantener el veto a Sumar.

Las desavenencias de Podemos con Sumar vienen de lejos y acabaron en ruptura poco después de las elecciones generales de 2023, cuando los morados abandonaron el grupo parlamentario que compartían con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y pasaron al grupo mixto. Ahora, la duda es si el deshielo de Podemos con Sumar en Andalucía se mantendrá en otras elecciones como las generales, previstas en 2027, algo que no aclaran por el momento en el partido.

Por parte de Podemos, la eurodiputada y número dos del partido, Irene Montero, ha expresado su voluntad de liderar una candidatura de izquierdas en las próximas generales. Y por parte de Sumar, Yolanda Díaz ya ha dejado claro que no repetirá como candidata, algo que podría facilitar la incorporación de Podemos a una coalición de la que ya forman parte Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes.

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