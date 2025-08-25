Paco Castañares: "El peor servicio de extinción de incendios está en Castilla y León"

El que fuera director de Agencia de Medio Ambiente de Extremadura ha hecho esta contundente afirmación en Más Vale Tarde, donde también ha aclarado cuál es el mejor para sus ojos. Precisamente, insta a las autoridades castellanoleonesas a fijarse en esta región, así como en otras.

El exdirector de Agencia de Medio Ambiente de Extremadura, Paco Castañares, ha hecho una contundente afirmación este lunes en Más Vale Tarde cuando en la mesa se abordaban las necesidades legislativas respecto a la prevención y extinción de incendios. ¿Cuál es el mejor y peor servicio de extinción de incendios en España?

Si bien "es verdad que las competencias son de las comunidades autónomas (...) no impide que el Estado ejecute su capacidad de legislar". En ese sentido, ha instado a sacar "una ley con un artículo único que dijera 'queda prohibido en todo el territorio nacional que haya una sola hectárea de espacio forestal que tenga más de diez toneladas de combustible disponible para arder'".

Una vez planteado este extremo, Castañares ha subrayado -"ya harto de decirlo" y "por desgracia"- que "el peor servicio de extinción de incendios que hay en España es el de Castilla y León", pese a contar con "un personal magnífico que está malísimamente utilizado". Entonces, ha hecho un llamamiento a sus autoridades a "fijarse en Andalucía que es también del Partido Popular (PP) o (...) en sus hermanos de Castilla-La Mancha al sur aunque no son del PP".

Eso sí, en los servicios que considera que deben fijarse son en los de Cataluña, pues "el mejor servicio de prevención y de extinción son los Grupos de Refuerzo de Actuaciones Forestales (GRAF) de los Bombers de la Generalitat de Catalunya". Precisamente, sobre su jefe, Marc Castellnou, Castañares ha subrayado que "es el tipo que más sabe en el mundo"