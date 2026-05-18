Estos son los 8 diputados de Adelante Andalucía que llegan al Parlamento tras las elecciones

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, acompañado por su equipo y Teresa Rodríguez (2d) en la asociación sociocultural “La yerbabuena”, analiza los resultados electorales tras los comicios en Andalucía, en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Adelante Andalucía ha dado la sorpresa, al lograr 'sorpassar' a Por Andalucía y conseguir grupo parlamentario propio: con sus resultados en estas elecciones autonómicas, Adelante lleva ocho diputados al Parlamento.

Adelante Andalucía ha sido la sorpresa de la noche electoral en Andalucía: las encuestas infravaloraron la estimación de voto a la coalición liderada por José Ignacio García, y el partido andalucista de izquierdas ha adelantado a la coalición Por Andalucía, consiguiendo llevar al Parlamento ocho diputados. Cinco eran los que necesitaban para tener grupo propio, pero fueron más allá.

El periodista andaluz José Yélamo, presentador de laSexta Xplica, ha destacado la figura de García, un político que "sonríe y no riñe" y que ha sido, durante esta campaña, "probablemente el más carismático". Los sondeos ya lo situaban entre los líderes mejor valorados de la comunidad autónoma, pese al relativo desconocimiento de su figura entre el electorado andaluz. Sus resultados han hecho que, en palabras del politólogo Alan Barroso, sean los únicos que "realmente pueden celebrar un crecimiento espectacular": han cuadruplicado su representación en la Junta autonómica.

¿Pero quiénes son estos ocho diputados? García está en esa lista, al encabezar la candidatura por la provincia de Cádiz, una de las dos, junto a Sevilla, en las que Adelante ha sacado dos escaños. Sólo se ha quedado sin representación en Jaén y Almería, esta última circunscripción en la que la ultraderecha de Vox se ha colocado como segunda fuerza política, adelantando al PSOE. En cada una del resto de provincias, Adelante ha sacado un diputado:

José Ignacio García Sánchez (Cádiz)

Nació en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1987 y en 2026 recoge el testigo de Teresa Rodríguez al frente de Adelante Andalucía en las elecciones autonómicas de la comunidad. El pasado mes de marzo, su nombre encabezaba la única lista que se presentó en la asamblea de Adelante para elegir al candidato a la Junta este 17M, y fue elegido por unanimidad de los 170 participantes. Pese a ser su primera campaña electoral, García ya ha marcado su ruta en los últimos cuatro años, periodo en el que ha ejercido como portavoz del grupo en el Parlamento andaluz, desde donde ha criticado duramente la gestión de Juanma Moreno.

Además de político, es licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla: allí empezó su activismo, contra el denominado 'Plan Bolonia' y en el marco del movimiento de los indignados, el 15M, del que nació Podemos. Precisamente durante la creación de Podemos Andalucía, García era orientador educativo, aunque lo era fuera de Andalucía —en Utrillas (Teruel)—; y después, de la mano de Teresa Rodríguez, fundó Adelante Andalucía con el fin de desmarcarse de un discurso más estatalista y centrarse en la construcción de una formación andalucista.

Leticia Blanco Muñoz (Cádiz)

Nacida en Los Barrios, en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, Leticia Blanco es la segunda diputada que entra por Cádiz al Parlamento andaluz bajo el paraguas de Adelante. Es licenciada en Filología Hispánica y en Teoría de la Literatura por la Universidad de Granada, máster en Pensamiento Español e Iberoamericano por la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en Hispanismo por el King's College de Londres. Es coautora, junto a muchos otros expertos, del libro 'La enseñanza del español en África Subsahariana', además de profesora en un instituto de Algeciras.

María Victoria Serrano Vida (Córdoba)

Más conocida como Mariví, Serrano es ingeniera agrónoma por la Universidad de Córdoba. Nacida en Priego de Córdoba, ha dedicado su vida a la docencia; de hecho, según indican desde el 'Diario de Córdoba', es profesora en una academia de refuerzo propia. Ha sido uno de los referentes de las 'mareas blancas' de Andalucía.

Inmaculada Manzano Romero (Granada)

Inmaculada Manzano Romero es la número 1 de la lista de Adelante por Granada, aunque nació en La Carolina (Jaén), en 1986. Licenciada en Filología Hispánica, con especialidad en Literatura española, tiene un máster en Estudios Latinoamericanos y en Relaciones Hispano-Africanas y es profesora en la facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Internacional de Valencia, cargo que compagina con un puesto como correctora ortotipográfica en una editorial. En la crisis de 2008, Inmaculada se introdujo en el sindicalismo andaluz y forma parte del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

María del Carmen García Bueno (Huelva)

Nacida en El Coronil (Sevilla), una de las pocas localidades de Andalucía en las que Por Andalucía fue el partido más votado, María del Carmen García es una histórica militante del SAT, miembro de Vía Campesina y parlamentaria en Andalucía. Su trayectoria está muy vinculada a la "lucha por la tierra y la dignificación de las condiciones laborales de quienes la trabajan pero no son propietarios", como ella misma explicó en una entrevista a la fundación Ipar Hegoa. Es, además, la secretaria de organización de Adelante.

Luis Rodrigo Serrano (Málaga)

Nacido en Puerto de la Torre, Luis Rodrigo es informático en una consultora y a sus 28 años, el candidato más joven de la lista de Adelante. El pequeño de cuatro hermanos —aunque su hermana falleció, según el diario 'Málaga Hoy'— es hijo de una bibliotecaria de la Universidad de Málaga y de un empresario del sector textil. Sigue viviendo en su barrio, con su madre, y fue en el instituto donde empezó a interesarse por la política, uniéndose a los 15 años a las Juventudes Comunistas del Partido Comunista Español (PCE). Acabó sus estudios en el instituto con matrícula de honor antes de comenzar ingeniería informática en la universidad, donde también se unió el grupo de tunos. Entre sus referentes están Oskar Matute (EH Bildu) o el fallecido José Antonio Labordeta. En las elecciones municipales de 2023, Rodrigo fue candidato a la Alcaldía de Málaga.

Miren Begoñe Iza de la Torre (Sevilla)

Nacida en Bilbao, es hija de un vasco y una andaluza. Miren Begoñe Iza de la Torre estudió Historia y al terminar la carrera se trasladó a Andalucía, donde ha trabajado como profesora de Geografía e Historia en un instituto público de Alcalá de Guadaíra. Con la refundación de Adelante como partido se implicó hasta convertirse en la líder de Adelante en Sevilla, circunscripción por la que es diputada en el Parlamento.

Javier Montes Cejudo (Sevilla)

El segundo diputado que ha entrado en el Parlamento andaluz por la circunscripción de Sevilla es el joven Javier Montes Cejudo, enfermero en la Educación pública, en el hospital de la Macarena de Sevilla. Es un férreo defensor de la Educación pública porque, igual que la sanidad, lo considera un "derecho ciudadano a proteger".

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