Adelante Andalucía cuadruplica resultados y sorpasa de largo a Por Andalucía

Los detalles La formación de José Ignacio García suma ocho escaños, firma la cuarta posición con el 9,62% de los votos y logra el sorpaso a Por Andalucía, con Antonio Maíllo a la cabeza.

Adelante Andalucía ha logrado un avance significativo en las elecciones a la Junta de Andalucía, obteniendo ocho escaños con el 9,62% de los votos, superando a Por Andalucía, que obtuvo cinco escaños. Bajo el liderazgo de José Ignacio García, la formación de izquierdas ha cuadruplicado su representación, celebrando una "alegría contenida" debido a la mayoría del PP. García agradeció a la militancia por su esfuerzo y compromiso, destacando que el andalucismo ha llegado para quedarse. Por Andalucía, liderada por Antonio Maíllo, mantuvo sus cinco escaños, destacando el apoyo de casi 60,000 votantes. En 2022, el PP obtuvo 58 escaños, el PSOE 30, y Vox 14.

Adelante Andalucía ha hecho honor a su nombre y ha conseguido dar un paso más en estas elecciones a la Junta de Andalucía. Porque la formación de izquierdas, con José Ignacio García como candidato, ha sumado ocho escaños, subiendo seis. Adelante Andalucía ha firmado la cuarta posición con el 9,62% de los votos. Ha ganado votos, ha avanzado y ha logrado el sorpaso a Por Andalucía, con Antonio Maíllo a la cabeza y cinco escaños. Los dos partidos a la izquierda del PSOE.

Y es que, con ocho escaños, han cuadruplicado los dos asientos que tienen en estos momentos en la Junta y no han podido disimular la sonrisa. Eso sí, aseguran vivir "una alegría contenida", pues la mayoría conseguida por el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla no es de su agrado, sí de su preocupación. Y eso que no es una mayoría absoluta.

Junto a todo su equipo, y con una Teresa Rodríguez muy sonriente y apoyando el proyecto, José Ignacio García ha querido "en primer lugar", antes que nada, "agradecer a la militancia de Adelante Andalucía, que ha trabajado en condiciones muy duras y con muy pocos recursos, pero con mucha ilusión". Según ha asegurado, la militancia de Adelante Andalucía "ha hecho la mejor campaña electoral, aunque esto es fruto de años de trabajo pausado de hormiguitas". Porque en la opinión de García, las cosas que merecen la pena en la vida se hacen así, poco a poco y con esfuerzo.

"El andalucismo ha llegado para quedarse. No nos conformamos con lo de hoy. No los hemos echado aún", ha dicho, pero promete luchar hasta conseguirlo y avisa: "Somos la principal fuerza del andalucismo, en Andalucía" y, en un futuro cercano, "Adalante Andalucía va a estar en el Congreso de los Diputados", pero también en cada lucha, manifestación, comarca o pueblo.

Sin olvidar la clave de haber conseguido estos ocho escaños: "Un ingrediente tan antiguo como el ser humano, el compromiso militante", dedicando tiempo a cambiar el mundo. Este 17 M han conseguido que "casi 400.000 andaluces hayan votado por el andalucismo".

Dos ganadores: PP y Adelante Andalucía

Porque si hay dos ganadores en este 17M esos son PP y la formación de José Ignacio García. Estos últimos, según ellos mismos han celebrado, gracias en gran parte al voto de los andaluces más jóvenes. Creen que su trabajo por los servicios sociales, la educación y la sanidad pública les ha ilusionado. Por algo, el candidato de Adelante Andalucía es docente.

Pese a ello, la palabra "alegría" es la que mejor define estos resultados "meritorios". Hay que recordar que con cinco escaños, la formación ya tiene derecho a formar un grupo parlamentario propio en la Junta de Andalucía. Antes de acudir a las urnas, mantenían que "todo lo que estuviera por encima de los cinco escaños" era un buen resultado. Al menos, podrían formar grupo. Dicho y hecho.

Unos resultados que demuestran que se han producido movimientos a la izquierda del PSOE. Que Adelante Andalucía ha crecido a costa del PSOE. María Jesús Montero ha firmado uno de los peores resultado de la historia del socialismo andaluz.

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, acompañado de su equipo y Teresa Rodríguez

En la mañana de este domingo, José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía, ejercía su derecho al voto en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Tras ello, ha hecho un llamamiento a la participación y ha pedido el apoyo "por la clase trabajadora, por el pueblo andaluz y por la gente normal y corriente". Porque para él esta jornada es más bien "el día de la participación".

Para celebrar los resultados, José Ignacio García se ha reunido con los suyos en la Asociación Vecinal La Yerbabuena. Junto a él, una sorpresa, Teresa Rodríguez. Es la creadora de la marca de Adelante Andalucía, pero no se ha dejado ver en ningún acto de campaña de este 17M.

Por Andalucía se queda como estaba

Mientras los rostros de los miembros de Adelante Andalucía se pintaban con grandes sonrisas, sobre todo la de Teresa Rodríguez, la cara de Maíllo mostraba todo lo contrario.

La coalición Por Andalucía, que integra IU-Sumar junto a Podemos y otras fuerzas a la izquierda del PSOE, ha conseguido cinco diputados con un respaldo del 6,3% de los votos en las elecciones de este 17M. Así, y pese a un primer susto, pues al principio del escrutinio parecía que se iba a quedar por debajo de los cinco escaños, la formación liderada por Antonio Maíllo revalida los resultados de hace cuatro años. Es decir, tenían cinco y este 2026 suman los mismos. Pero, al menos, podrán formar su propio grupo parlamentario en la Junta.

Maíllo ha querido agradecer a los "casi 60.000 votantes que nos han dado el apoyo y han confiado en nosotros". Porque para ellos, según ha expresado, "ese es el mayor orgullo, que significa una fuente de responsabilidad política sobre la gente que ha confiado en este escenario".

¿Cuáles fueron los resultados en 2022?

Cuatro años después, Andalucía ha vuelto a votar, ha acudido a las urnas este 17M para elegir al nuevo presidente o presidenta de la Junta de Andalucía. Aunque no será José Ignacio García, celebran haber conseguido mejores resultados que hace cuatro años. Es un gran avance electoral si tenemos en cuenta que en los pasados comicios, la formación de izquierdas consiguió solo dos escaños, pues recibió el 4,58% de los votos.

Estos fueron los resultados de las formaciones que lograron representación parlamentaria en la Junta de Andalucía en 2022:

PP: Obtuvo 58 escaños con un 43,11% de los votos, suponiendo su mayor victoria en la región. De hecho, no precisó de ningún otro partido para poder formar gobierno.

PSOE: Logró 30 diputados con un 24,09% de los votos, siendo su peor resultado histórico en la región.

Vox: Alcanzó 14 escaños tras recibir un 13,47% de los votos.

Por Andalucía: Al obtener 7,70%, logró ocupar cinco escaños en el Parlamento de Andalucía.

Adelante Andalucía: Consiguió dos escaños al recibir 4,58% de los votos.

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