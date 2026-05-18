Los 9 pueblos de Andalucía donde la coalición de Maíllo fue la más votada... aunque el ganador de izquierda fue Adelante

Por Andalucía ha conseguido retener sus cinco escaños, mientras Adelante Andalucía ha logrado cuadruplicar sus resultados y obtener grupo parlamentario propio. En ningún pueblo andaluz Adelante fue el más votado... y Por Andalucía lo fue en 10.

El claro ganador de la izquierda en las elecciones andaluzas fue Adelante Andalucía. Los de José Ignacio García han conseguido su objetivo, con creces: si para formar grupo parlamentario propio necesitaban cinco escaños, han superado esa barrera y han alcanzado llevar ocho diputados al Parlamento andaluz, si bien su objetivo sigue siendo echar a "la derecha" del Gobierno de la región.

Por Andalucía, la coalición en la que se integró in extremis Podemos, buscaba mejorar sus resultados, pero sólo ha conseguido retener sus cinco escaños, pese a haber sumado más de 180.000 votos nuevos. Pero, a diferencia de lo que ocurre con Adelante, Por Andalucía sí ha sido el partido más votado en algún que otro municipio. Los de Antonio Maíllo han triunfado de manera aplastante en la histórica Marinaleda (Sevilla), donde siempre ha gobernado la izquierda, hasta 2023 —y desde el inicio de la democracia— con Juan Manuel Sánchez Gordillo, defensor de la necesidad de la rebeldía pacífica, y ahora con Sergio Gómez Reyes al frente.

Marinaleda (Sevilla): 57,33%

Más de la mitad de los votantes de Marinaleda eligieron la opción de Por Andalucía (911 votos), mientras el PSOE sigue siendo segunda fuerza política, con un 13,53% de los votos (215). Un total de 189 vecinos de Marinelada eligieron a Juanma Moreno y otros 170 optaron por José Ignacio García (Adelante), y aunque es relativamente minoritario, también hay voto para la ultraderecha en Marinaleda: 71 votos se fueron para Vox y 14, a Se acabó la fiesta (SALF).

Trebujena (Cádiz): 40,08%

Trebujena es un pueblo gaditano de unos 7.000 habitantes que se dio a conocer por convertirse en el lugar de la caída del 'Imperio del Sol' de Steven Spielberg: el rodaje de una superproducción de Hollywood de estas características, en 1987, supuso un fuerte impulso económico a la zona, así como su ubicación en el mapa. Y la mayor parte de sus electores votan izquierda, pero mucha izquierda: 1.692 (40,08%) papeletas introducidas en las urnas eran de Por Andalucía; 954 (22,6%) de Adelante y 815 (19,3%), del PSOE. Adelante ha experimentado un gran crecimiento en estas elecciones autonómicas, sorpassando al PSOE y convirtiéndose en segunda fuerza política. A nivel municipal, la derecha no tiene representación: sus 13 concejales se reparten entre Izquierda Unida y PSOE.

Casariche (Sevilla): 40,04%

Más de 200 votos ha ganado Por Andalucía en estas elecciones en la localidad de Casariche (Sevilla), donde no hay ningún concejal de derechas en el Ayuntamiento. Si Con Andalucía se hizo con 10 de los 13 concejales de la localidad en las últimas municipales, obteniendo una mayoría más que absoluta (72,56%), los de Antonio Maíllo han sido también los más votados en estas autonómicas, aunque con un porcentaje menor, si bien es superior al 40%. 1.195 de los más de 3.000 votantes de este municipio se fueron para Por Andalucía, mientras que el PSOE queda como segunda fuerza política, con 745, medio centenar menos que en 2022. Eso sí, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría del resto de municipios donde gana Por Andalucía, Vox sigue por delante de Adelante, a 14 votos de la coalición de José Ignacio García.

Badolatosa (Sevilla): 37,19%

Otro municipio sevillano se suma a la lista de localidades en las que Por Andalucía ha sido la fuerza más votada en este 17M: en Badolatosa, uno de los puntos famosos por el bandolerismo en el siglo XIII —que se sigue celebrando a día de hoy—, 645 de los más de 1.700 votos se han ido para Antonio Maíllo, aunque le sigue relativamente cerca el PSOE, que ha sumado 580 votos, unos 90 más que hace cuatro años. Y mientas Vox mantiene sus 86 votos, los mismos que en los últimos comicios, Adelante ha triplicado su resultado, pasando de las 34 papeletas que obtuvo en 2022 a más de un centenar.

Montalbán de Córdoba (Córdoba): 36,88%

Mil votos, exactos, redondos: son los que Por Andalucía se ha llevado en este municipio cordobés. En Córdoba, el PP ha perdido uno de los cinco que no ha podido retener en la comunidad y que le han llevado a ganar las elecciones sin mayoría absoluta. Y aunque en Montalbán de Córdoba haya sido segunda fuerza política (827 votos, el 30,5%), le supera Por Andalucía, que suma el 36,88% del total de las papeletas. Son datos que no se alejan de lo que ocurrió hace cuatro años, cuando Por Andalucía ganó un voto más, y el PP, 27 menos. Eso sí, en términos provinciales el gran ganador —como en toda la comunidad— de la izquierda ha sido Adelante, que ha sumado un escaño en esta circunscripción y ha duplicado sus números en esta localidad.

Pedrera (Sevilla): 35,43%

Enmarcado en la cuenca del Guadalquivir, el municipio de Pedrera tiene serios problemas con el agua: desde principios de 2022, cada noche durante siete horas todos los vecinos se quedaban sin agua. Aunque los cortes no han sido indefinidos, son una constante en esta localidad de Sevilla, que lucha contra la escasez de recursos hídricos. En las elecciones municipales, Con Andalucía aplastó a sus contrincantes haciéndose con nueve de los 13 concejales: tres son del PSOE y el último, del PP. Y en estas autonómicas, más de lo mismo: más de 2.300 de los 3.000 votos contabilizados se fueron para las fuerzas de izquierda: Por Andalucía se llevó 1.073 (35,43%), el PSOE se hizo con 894 (29,52%) y Adelante, 353 —más del doble que los que tenía—.

Teba (Málaga): 33,09%

Igual que en otros municipios, Adelante Andalucía ha crecido en apoyos también en la localidad malagueña de Teba, una población de unos 3.600 habitantes que el pasado verano vivió un infierno con varios incendios provocados en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, la fuerza más votada, también de izquierda, sigue siendo la coalición Por Andalucía: con más votos que en las últimas, uno de cada tres votantes de Teba (726) eligieron la opción de Maíllo, seguida del PSOE, papeleta que escogieron el 28,35% de los electores (622).

Nueva Carteya (Córdoba): 31,8%

El orden en Nueva Carteya (Córdoba) sigue siendo el mismo que hace cuatro años: la fuerza más votada, Por Andalucía se ha agenciado unos 140 votos más que entonces, consolidándose como primera fuerza política en una localidad en la que la coalición Con Andalucía ocupa prácticamente todo el consistorio —diez de los 13 concejales son suyos—. Le siguen el PSOE (27,93%) y el PP (19,49%) y bastante por detrás, Vox (8,4%) y Adelante (6,75%).

El Coronil (Sevilla): 30,78%

De la población con derecho a voto entre los cerca de 4.700 habitantes de El Coronil (Sevilla), un 33,55% ha elegido en estas elecciones la abstención. Pero los que han votado, han votado principalmente izquierda, y el 30,78% lo han hecho por la coalición de Maíllo. Este año han sido 769 votos, 83 votos más que en las últimas elecciones, mientras que el PSOE también ha subido medio centenar de papeletas, para coronarse como segunda fuerza, con 704 en total (28,18%). Precisamente a El Coronil se trasladó, días antes del 17M, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, donde criticó la gestión de Juanma Moreno, a quien acusó de trabajar para la especulación, "para que haya pisos turísticos en lugar de viviendas para la gente" y para que "sus amigos se hagan aún más ricos".

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