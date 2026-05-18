Moreno insiste en "gobernar en solitario", pero admite que deberá "buscar acuerdos" con Vox: "La prioridad es Andalucía"

Entre líneas Solo ha pasado un día desde las elecciones en Andalucía, pero Juanma Moreno ya está en ese "lío". Asegura que no está en sus planes una repetición electoral y que tendrá en entenderse en "ciertas dinámicas con Vox". Pero frente a la "prioridad nacional" que exige la ultraderecha, el 'popular' hoy habla de "prioridad andaluza".

Juanma Moreno, presidente en funciones de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, busca formar un gobierno en solitario tras las elecciones, aunque no logró la mayoría absoluta. Con 53 diputados, a dos escaños de dicha mayoría, tendrá que negociar con Vox, que obtuvo 15 escaños. Vox, liderado por Manuel Gavira, prioriza las políticas sobre los cargos y critica a Moreno por su campaña contra el concepto de "prioridad nacional". En otras regiones, el PP ha pactado con Vox, otorgándole consejerías. Las negociaciones en Andalucía serán cruciales para definir el futuro político de la región.

El presidente de la Junta en funciones y candidato a la reelección, Juanma Moreno, confía en poder seguir gobernando en Andalucía y en poder formar un Ejecutivo en solitario a pesar de no haber logrado la mayoría absoluta.

A su llegada a la sede nacional del PP para la Ejecutiva de su partido, Moreno Bonilla ha insistido en el mensaje que lanzaba hace una semana en la campaña andaluza. "Creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido las urnas el día de ayer que es que el Partido Popular gobierne y gobierne en solitario", ha afirmado el día después de los comicios andaluces.

También ha hecho referencia al concepto de "prioridad nacional" que está exigiendo Vox en sus pactos con el PP. "Nosotros tenemos una prioridad que es Andalucía y que nuestra tierra funcione", ha sentenciado Moreno Bonilla.

Además, ha desvelado que aún no ha hablado con nadie de Vox y que hay margen para hacerlo, aunque ha lanzado una "reflexión" para los de Santiago Abascal, porque según Juanma Moreno, "más allá de las dinámicas que llevan a cierto entendimiento en ciertos temas, no tendría sentido la imposición o busqueda permanente de un sillón. No sería sensato ni comprensible".

Pero su resultado electoral este 17M le deja en manos de Vox. Moreno Bonilla ha ganado las elecciones con 53 diputados, pero se ha quedado a dos escaños de revalidar su mayoría absoluta, por lo que tendrá que negociar con Vox (15 escaños) para gobernar.

Y mientras, Vox asegura que "tiene prisa" por cambiar el rumbo de Andalucía. El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha dejado claro este lunes que primero serán las políticas y después los sillones.

En una entrevista en Espejo Público, Gavira ha acusado al presidente de la Junta en funciones y candidato a la reelección, Juanma Moreno, de haber hecho campaña contra sus propios compañeros del PP a cuenta de la "prioridad nacional". Un tema que Gavira avisa va a estar muy presente en las negociaciones con el PP andaluz. "Los sillones después de las políticas", insiste el político de ultraderecha.

"Sin política no va a haber sillones ni va a haber absolutamente nada. Lo que está diciendo el señor Moreno Bonilla es que la señora Guardiola, el señor Azcón y el señor Mañueco están haciendo literatura, ¿no? El señor Moreno Bonilla se ha dedicado a hacer campaña contra sus propios compañeros y el concepto de prioridad nacional se puede poner en práctica", ha sentenciado.

Unas palabras que también ha refrendado hoy desde la sede nacional de Vox. Su secretario general, Ignacio Garriga, ha asegurado que hay "muchos días" por delante para hablar con el PP. Pero ha insistido en que para Vox lo más importante ahora mismo es "extraer la conclusión fundamental de ayer". Para la ultraderecha, la lectura que dejan los resultados del 17M es que "alguien que tenía la mayoría absoluta ya no la tiene" y que "Vox tiene la responsabilidad de cambiar las políticas". "Ahora lo prioritario es hablar de cómo vamos a cambiar esas políticas para que la vida de los andaluces sea mejor", ha defendido Garriga.

Hasta ahora, el 'popular' Juanma Moreno ha dicho que ni le gusta el concepto de "prioridad nacional" ni lo iba a aceptar. Todo ello tras una campaña centrada en la moderación y alejada de polémicas. El 'popular' evitaba incluso responder a los insultos del líder de Vox, Santiago Abascal, que le provocaba llamándole Juanma Moruno.

Hoy Gavira ha considerado esas calificaciones de Abascal como "un juego de palabras". "El único insulto lo lanzó Juanma Moreno a Vox cuando dijo que dábamos más miedo que Bildu. Lo que hizo Santiago Abascal fue un juego de palabras con la política migratoria que defiende Juanma Moreno", ha señalado el candidato de Vox.

En otras comunidades autónomas, el PP ya tiene pactos con Vox. En Extremadura, los de Abascal se han quedado con la Conserjería de Agricultura, de Ganadería y Medio Natural al igual que con un senador autonómico.

Además, el gran logro con la Vicepresidencia de Desregulación, Familia y Servicios Sociales, que recaerá en Óscar Fernández. En la misma, se incluye la inmigración y el polémico acuerdo sobre "prioridad nacional".

Una dinámica que se ha repetido también en Aragón, donde los 'populares' le han comprado de nuevo sus postulados ultras y xenófobos. Aquí, la formación de ultraderecha se quedará con tres consejerías, una más que las de las que tiene en Extremadura.

Concretamente, se queda con las consejerías de Desregulación, Servicios Sociales y Familia (con rango de vicepresidencia); la de Agricultura, Ganadería y Alimentación; y la de Medioambiente y Turismo. Además, también recogen la "prioridad nacional".

Está por ver cómo se desarrollan las negociaciones ahora en Andalucía y cómo sale Moreno Bonilla de ese "lío" en que el no quería verse.

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