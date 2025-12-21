¿Qué elecciones se celebran en España en 2026?

Los miembros de una mesa electoral en Cataluña proceden a la apertura de las urnas para el recuento de votos

El año 2025 cierra con las elecciones en Extremadura, pero 2026 está a la vuelta de la esquina y las siguientes elecciones, también. ¿Pero cuántas habrá este año?

El año 2025 cierra con las elecciones de Extremadura, pero el final de año está a la vuelta de la esquina y el arranque del nuevo, inmediatamente después. Y no tendrá que pasar mucho tiempo hasta que España vuelva a ver otras elecciones. Igual que María Guardiola, Jorge Azcón ha adelantado las elecciones en Aragón, que también tendrían que celebrarse en 2027.

A diferencia de estas dos, Castilla y León también celebra elecciones en 2026, pero no adelantadas, ya que la última vez que se celebraron comicios autonómicos en la región fue en 2022. Eso sí, todavía no están convocadas, porque no tienen una fecha definida; de agotar legislatura, se espera que se celebren en torno al mes de junio; las de 2022 se celebraron el 14 de junio.

8 de febrero - Elecciones autonómicas en Aragón

15 de marzo - Elecciones autonómicas de Castilla y León

Junio - Elecciones autonómicas de Andalucía

Hasta este momento, estas son todas las elecciones que con seguridad se celebran en el nuevo año. Sin embargo, los previsiblemente malos resultados en Extremadura para el PSOE, sumado al incesante goteo de casos que salpican a la formación socialista —casos de corrupción, denuncias por acoso sexual...— hacen que la sombra de un adelanto de elecciones generales planee continuamente.

Precisamente en esta línea se ha referido el presidente del PNV, Aitor Esteban, quien ha explicado este fin de semana en laSexta Xplica que "antes o después" del verano de 2026, habrá cita electoral para todos los españoles.

