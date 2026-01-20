Análisis político
Ainhoa Martínez, sobre el diálogo entre PP y Vox en Extremadura: "Hasta que no se vote en Aragón, no habrá un resultado"
La periodista Ainhoa Martínez analiza las negociaciones entre ambos partidos en Extremadura tras las elecciones celebradas este pasado 21 de diciembre, en las que Vox obtuvo hasta 11 diputados. En el vídeo, los detalles.
Manuel Naharro, del Partido Popular, ha sido elegido como nuevo presidente de la Asamblea de Extremadura. De este modo, la presidenta Maria Guardiol se hace con la Presidencia y confirma el enfriamiento de la relación con Vox, que no podemos afirmar si está rota o simplemente, se ha enfriado.
Según el análisis de la periodista de 'ABC', Ainhoa Martínez, "se enfría pero no se rompe": "El PP se reserva la presidencia, pero ha maniobrado para que Vox tenga, al menos, secretarías. Si no hubiera permitido esto, hubiera sido una voladura de puentes absoluta en las negociaciones".
No obstante, Martínez reconoce que "las negociaciones están totalmente contaminadas" por la campaña en Aragón (las elecciones en esta comunidad son el domingo 8 de febrero) por lo que cree que "hasta que no se vote en Aragón no vamos a ver que esto acabe teniendo un resultado": "Hay un hilo, hay posibilidades. No estamos ante una repetición electoral", sentencia la periodista.
