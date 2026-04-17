Antonio Maestre analiza el pacto entre PP y Vox y la prioridad de prohibir el burka y el niqab: "Vox es racista porque lo exige; el PP, porque lo asume"

En Al Rojo Vivo, el periodista analiza el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura, que incluye vetar el burka y el niqab en espacios públicos: "Sitúa como prioridad un problema que, en el mejor de los casos, afectaría a cinco, diez o veinte mujeres en toda Extremadura".

En Al Rojo Vivo, el periodista Antonio Maestre analiza las condiciones incluidas en el acuerdo entre PP y Vox para la formación del Gobierno en Extremadura. Entre ellas, destaca el rechazo al reparto de inmigrantes en situación irregular —tanto adultos como menores— y la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos.

Durante su intervención, Maestre pone en duda la relevancia real de estas medidas con datos demográficos: "En Extremadura hay unos 19.000 musulmanes dentro de una población de 1.065.000 habitantes; es decir, apenas el 1,8%. Eso equivale a 0,46 musulmanes por kilómetro cuadrado. Repartidos entre los 325 municipios, tocarían a unos 50 por municipio, aunque la mayoría se concentran en Badajoz y en muchos lugares prácticamente no hay presencia musulmana".

El periodista centra entonces el foco en las mujeres musulmanas: "De esas 19.000 personas, unas 7.000 serían mujeres. Y si hablamos de cuántas podrían llevar niqab o burka, la cifra es mínima. En la comunidad marroquí —que es mayoritaria— el burka no se utiliza. Incluso haciendo una estimación amplia, estaríamos hablando de entre cinco y veinte mujeres que podrían llevar niqab, y prácticamente ninguna burka".

A partir de estos datos, Maestre critica la prioridad política otorgada a este asunto: "El acuerdo de gobierno sitúa como prioridad un problema que, en el mejor de los casos, afectaría a cinco, diez o veinte mujeres en toda Extremadura. Ni siquiera sabemos si realmente lo llevan. Aun así, se convierte en una cuestión central para PP y Vox".

Finalmente, concluye con dureza: "Vox es un partido racista, y quien asume sus postulados racistas también lo es. Vox lo exige; el PP lo adopta".

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