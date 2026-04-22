Antonio Maestre analiza la prohibición del niqab: "En mi vida se me ocurriría legislar para hacerle la vida más difícil a las víctimas de violencia machista"

El periodista critica en Al Rojo Vivo la prohibición del burka y niqab en Lleida. Cree que el PSC asume el marco de la extrema derecha y avisa: "Si una mujer sufre violencia machista, no puedes condenarla a quedarse en casa con su opresor".

Antonio Maestre ha reaccionado en Al Rojo Vivo a la decisión del Ayuntamiento de Lleida de impulsar una ordenanza que pretende prohibir el burka y el niqab en la vía pública y en espacios municipales, con multas de entre 400 y 750 euros. La iniciativa parte del gobierno en minoría del PSC.

Maestre enmarca la medida dentro de una estrategia política que, a su juicio, asume postulados de la extrema derecha: "Lo que está haciendo Fèlix Larrosa es lo mismo que hizo el Partido Socialista en Dinamarca o lo que hizo Manuel Valls cuando fue ministro del Interior en Francia: comprar el marco de la extrema derecha y entrar como un elefante en una cacharrería".

El periodista deja clara su posición sobre estas prendas:"Creo que el niqab y el burka son elementos de opresión y una forma de violencia machista contra las mujeres, lo lleve quien lo lleve".

Sin embargo, rechaza que la respuesta pase por la prohibición: "En mi vida se me ocurriría legislar para hacerle la vida más difícil a las víctimas de violencia machista".

Maestre defiende que las instituciones deberían actuar contra quienes imponen esa situación y no contra las mujeres que la padecen: "Lo que intentaría sería ir contra quien ejerce esa violencia, no contra la víctima".

En ese sentido, lanza una dura crítica a la ordenanza: "¿En qué cabeza cabe que si crees que una mujer está sufriendo violencia machista, la solución sea impedirle salir a la calle? Lo que se propone es que se quede encerrada con su opresor".

Finalmente, equipara esa lógica política con una forma de abandono institucional: "Sabes que esa mujer puede estar siendo obligada por un hombre de su entorno a llevar una prenda opresora y la respuesta que das es condenarla a quedarse en casa con su agresor todo el día. Esa es la propuesta".

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