Los candidatos en Andalucía ponen el modo campaña: de elegir entre el lío y la estabilidad de Moreno Bonilla a la protección de la sanidad pública de la izquierda

Sí, pero... Moreno Bonilla llegó a decir en 2022 que no estaría mucho más tiempo al frente de la Junta de Andalucía por "responsabilidad".

Tras el anuncio de elecciones por Juanma Moreno, los partidos andaluces han activado sus campañas. La izquierda, liderada por María Jesús Montero, centra su discurso en la defensa de la sanidad pública, mientras el PSOE critica a Moreno por el supuesto "desmantelamiento" de servicios públicos. Montero, exministra de Hacienda, promete un plan para revitalizar la sanidad. Por otro lado, Moreno busca renovar su mayoría, destacando la estabilidad frente a posibles pactos con Vox, aunque enfrenta críticas por su cambio de postura sobre la duración de su mandato. La izquierda del PSOE, aunque dividida, también critica a Moreno.

Un día después del anuncio de elecciones de Juanma Moreno, todos los partidos andaluces han encendido el modo campaña. Y ya se empieza a ver por dónde va a ir la cosa. Para la izquierda, el caballo de batalla va a ser la sanidad pública. "O la vida o Moreno Bonilla", ha llegado a decir María Jesús Montero esta tarde. Y para el presidente andaluz, el dilema expresado es "o yo o el lío", es decir, la estabilidad de su gobierno en estos cuatro años, o el lío de tener que pactar con Vox.

La todavía ministra de Hacienda ha dejado claro en su primera comparecencia en Andalucía que la sanidad pública es la lucha escogida para cargar contra el Partido Popular. "Nos jugamos la salud y la vida. Estamos, por tanto, ante un referéndum de la sanidad pública", ha afirmado desde Sevilla.

Y, por ello, ha prometido que su primera medida será un plan para "salvar" la sanidad pública y ha recordado que la gestión sanitaria es su "especialización profesional": "Antes de dedicarme a la política , yo he dedicado mi vida a la gestión sanitaria. A quitar listas de espera, a administrar centros sanitarios, a ser capaces de trabajar en nuevas prestaciones... Así que cuando quiera Moreno Bonilla, hablamos de la sanidad pública".

Porque María Jesús Montero ha apostado todo por estas elecciones. Por ello, ha llegado a aseverar que "la mujer más poderosa de la democracia" ha decidido abandonar su puesto en el Ejecutivo para "disputar unas elecciones autonómicas", algo que considera "digno de mención".

Por su parte, el PSOE ya ha empezado sus ataques a Juanma Moreno por el "desmantelamiento" y "abandono" de los servicios públicos compartiendo unas imágenes de un centro de salud en Torremolinos, en Málaga, completamente desbordado.

"O yo o el lío"

Enfrente de María Jesús Montero hay un Partido Popular con Juanma Moreno a la cabeza que pretende revalidar su mayoría. Él es consciente de ello y también de la situación de sus compañeros en Aragón, Extremadura y Castilla y León. Por ello, ha empezado a abanderar el mantra de "o yo o el lío" para recalcar la importancia de no depender de Vox.

"Nos jugamos o seguir en un Gobierno de estabilidad, de sensatez, o meternos en un lío, ¿no? En el lío en el que está ahora mismo España o en el lío donde, lamentablemente, están mis compañeros que no tienen mayoría", ha afirmado este martes. Ángel Munárriz, periodista de 'El País', ha aseverado en Al Rojo Vivo que detrás de ello hay una estrategia: "Está claro que es lo que pretende: convertirse en el gran ganador del año político por esa apuesta clara por presentarse como alguien que es el garante de la estabilidad, la tranquilidad, la serenidad...".

En cambio, el tono de su líder, Alberto Núñez Feijóo, es mucho más suave para referirse a Santiago Abascal. Tanto es así que ha preferido no entrar en las críticas a su liderazgo vertidas por la persona al frente de Bambú.

"Yo creo que hay dudas sobre si el señor Feijóo es capaz de liderar la alternativa y yo creo que hay mucha gente en el PP que prefiere al señor Juanma Moreno, que prefiere pactar con el PSOE, y otros a la señora Ayuso que es más beligerante con la mafia de Sánchez", ha aseverado el líder de Vox. "Yo no voy a entrar en esto, yo creo que esto no es responsable", se ha limitado a responder el gallego.

Mientras tanto, la hemeroteca le ha pasado una mala jugada a Juanma Moreno y su decisión de querer revalidar su mayoría absoluta. Si lo lograra, podría llegar a ejercer 11 años como presidente de Andalucía, pero no hace tanto prometía que dejaría pronto la política. Aseguraba en 2019 que limitaría su mandato a ocho años. Y en 2022 aseveraba que no estaría "mucho más tiempo por responsabilidad". Pero, ahora, convoca elecciones para intentar sumar otros cuatro años de presidencia.

Eso sí, según las encuestas, la única duda en estos comicios es si el PP conseguirá mayoría absoluta o dependerá de Vox. Una ultraderecha que, en Andalucía, aún no ha elegido candidato. "Se reunirá el Comité Ejecutivo Nacional y decidirá la persona que encabece la lista en Andalucía", ha explicado Manuel Gavira, portavoz de la formación en el Parlamento andaluz.

La izquierda del PSOE

A la izquierda del PSOE, esta convocatoria de elecciones les ha pillado sin despejar la incógnita de cuántas candidaturas habrá. Eso sí, ni Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía, ni José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía, temen que la división de la izquierda les pueda perjudicar.

De hecho, en este primer día de precampaña, ambos han cargado contra Moreno Bonilla.

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