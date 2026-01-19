Ahora

Agota la legislatura

Mañueco convoca elecciones en Castilla y León para el 15 de marzo

Los detalles La campaña del político del PP, que ha cumplido su objetivo de agotar la legislatura, empezará el 27 de febrero y la sesión constitutiva de las Cortes tendrá lugar el 14 de abril.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este lunes la disolución de las Cortes y ha convocado elecciones en la Comunidad Autónoma para el domingo 15 de marzo.

De esta forma, Fernández Mañueco ha cumplido su objetivo de agotar la legislatura, ya que el 15 de marzo es la fecha límite para la celebración de los comicios autonómicos --las últimas elecciones tuvieron lugar el domingo 13 de febrero de 2022--.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha agotado plenamente el margen legal del mandato para la firma del decreto de convocatoria de los comicios que se celebrarán en solitario por segunda vez consecutiva, con la particularidad en este caso de que ha habido comicios autonómicos previos en Extremadura, el 20 de diciembre, y el 8 de febrero en Aragón.

La campaña arrancará el 27 de febrero

La campaña electoral tendrá una duración de 15 días y comenzará a las 00:00 horas del viernes 27 de febrero, para concluir a las 24.00 horas del 13 de marzo.

En lo referente a la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León de la XII Legislatura, tendrá lugar a las 11:30 horas del martes 14 de abril. En aplicación de lo establecido en el Estatuto de Autonomía y en la Ley Electoral de Castilla y León, las Cortes de la XII Legislatura estarán formadas por 82 procuradores, uno más que en la ahora disuelta, tras ganar un escaño por Segovia que se reparten por circunscripciones de este modo: 15 por Valladolid, 13 por León, 11 por Burgos, 10 por Salamanca, siete por Ávila, Palencia, Segovia y Zamora en cada caso, y cinco por Soria.

