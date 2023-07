Un millón de votos obtenidos por Sumar y por Vox se han quedado sin escaños y por tanto, sin representación en el Congreso de los Diputados. En la formación liderada por Yolanda Díaz más de 600.00 votos se han quedado fuera y en el caso del partido de ultraderecha que pilota Santiago Abascal, más de 488.000. La consecuencia de esto es el funcionamiento o la aplicación de la ley D'Hont, el método por el cual se reparten los escaños en España.

Los resultados de las elecciones generales del 23J adjudican a Vox un total de 33 diputados y a Sumar 31, siento por tanto, ambos partidos tercera y cuarta fuerza, respectivamente, tras PP (136 escaños) y PSOE (122 escaños). Sin embargo, y por culpa de este método de reparto de escaños, más de un millón de votos se han quedado fuera y sin escaños, en ambos partidos.

Vox, más de 488.000 votos 'perdidos', sin escaños

En el caso de Vox, la cifra de sufragios 'sin premio' supera los 488.000 votos en determinados territorios. Estos 'restos' son fruto de los votos obtenidos en 27 circunscripciones en las que el apoyo obtenido no ha sido suficiente para sumar escaños en el Congreso de los Diputados. A esa cifra siempre hay que añadir los votos en las provincias donde se consigue diputados pero que no llega para elevar esa cifra.

En este sentido, el dato más elevado corresponde a Castilla y León, donde Vox ha perdido a 5 de los 6 diputados con los que contaba y solo ha mantenido el escaño por Valladolid. En total, Vox sumó 147.680 votos en las ocho provincias castellano y leonesas en las que finalmente no logró representación parlamentaria.

Lo mismo ha sucedido en Galicia, una plaza que aún se le resiste a los de Santiago Abascal. En esta comunidad, fueron 77.000 votos a Vox los insertados en las urnas de las cuatro provincias gallegas que se han quedado sin un lugar en el Congreso. También se han quedado sin representación parlamentaria los casi 30.000 votos cosechados por Vox en Euskadi, los 19.200 de Navarra y los 16.800 de La Rioja.

Por su parte, en el caso de Cataluña, Vox ha logrado mantener los dos diputados que tenía por Barcelona, pero se han quedado sin representación los casi 38.000 votos de Tarragona, los 22.500 de Girona y los 12.400 de Lleida.

También han perdido el diputado que tenían por Cáceres (Extremadura) pese a superar los 31.800 votos. También el de Albacete (Castilla La Mancha) donde 36.700 papeletas se han quedado sin representación. Así, y siguiendo con las demás provincias manchegas, Vox tampoco ha logrado el diputado por la provincia de Cuenca con más de 17.600 votos.

Tampoco en Aragón, los 15.000 votos de Huesca ni los 11.300 de Teruel. Lo mismo ha sucedido en las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en las que solo se reparte un escaño que en ambos casos se ha llevado el PP. En Ceuta, Vox fue el partido más votado en 2019, pero este domingo bajó a la tercera posición y se quedaron sin representación más de 7.700 votos y en Melilla sumó algo más de 4.300 papeletas que tampoco se han traducido en diputados. Vox ha usado estos datos este lunes para criticar los llamamientos al voto útil que ha hecho el Partido Popular durante toda la campaña. Según reivindica el partido, hay hasta cinco circunscripciones en las que Vox se ha quedado cerca de sumar un escaño más mientras que al PP le han "sobrado" varios miles de votos.

Sumar, más de 600.000 votos 'perdidos', sin escaños

En el caso de Sumar, cosechó casi 600.000 votos (597.987) en un total de 32 circunscripciones donde no obtuvo ningún escaño de cara a la próxima legislatura. Sumar logró un total de 3.014.006 de sufragios, por lo que el 19,8% no se tradujeron en actas de diputados en estos territorios. A esto hay que añadir además a aquellos sufragios 'muertos' en las provincias donde sí se obtiene representación pero no vale para incrementar el número de escaños.

Los votos de Sumar que no se traducen en diputados se reparten de la siguiente forma. En Cantabria cosechó 29.270 votos; 99.019 en el conjunto de Castilla y León; 83.627 en toda Castilla La Mancha; 43.564 en Navarra; 42.746 en Extremadura; 11.320 en La Rioja; 10.038 en Lugo; 9.825 en Orense; 21.407 en Álava; 39.435 en Guipúzcoa; 13.64 en Huesca; 4.081 en Teruel; 14.407 en Lleida; 43.720 en Castellón; 812 en Ceuta; 821 en Melilla; 53.330 en Tenerife; 26.607 en Huelga y 29.208 en Jaén.

Precisamente y con respecto a 2019, el espacio que da continuidad a Unidas Podemos, Más País y Compromís pierde los escaños en Castellón, Tenerife, Álava, Navarra y Guipúzcoa, además de cosechar uno menos en Baleares y Madrid. De esta forma, se han quedado fuera de la cámara baja candidatos relevantes de la candidatura como el caso del exdiputado y líder del Proyecto Drago Alberto Rodríguez, la coordinadora de Podemos en Euskadi Pilar Garrido y la eurodiputada de la formación morada Idoia Villanueva.