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Castilla y León pone a prueba el 'no a la guerra' de Sánchez con PP y Vox entre pulla y pulla

Los detalles Como sucedió en Extremadura y en Aragón, estas autonómicas se leen en clave Moncloa y los líderes nacionales han tenido gran protagonismo en la campaña.

Sánchez, Feijóo y Abascal, con los candidatos de sus partidos en Castilla y León
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Una más. Una vez más. Una nueva ocasión en la que unas elecciones autonómicas se ven como algo más. Como un paso camino a la Moncloa. Como unos comicios generales. Porque ya sucedió en Extremadura. Porque ya sucedió en Aragón. Porque está sucediendo y sucede con Castilla y León.

Con un paso por las urnas crucial para PSOE, PP y Vox. Con los principales líderes nacionales teniendo mucho, muchísimo, protagonismo durante toda la campaña. Desde el comienzo hasta el final, con un cierre en el que Sánchez, Feijóo y Abascal acompañaron a Martínez, a Mañueco y a Pollán en la última de los tres. En la conclusión de un camino que el PSOE espera no lleve a donde les llevó en Extremadura y Aragón.

Porque el castañazo en ambas comunidades fue importante. Porque las encuestas señalan que Carlos Martínez aguantará el tipo. Porque, además, tienen el 'no a la guerra' como bandera. La oposición frontal al conflicto en Oriente Medio. Al bombardeo de EEUU y de Israel sobre Irán y la posterior respuesta de Teherán. Sobre ello han insistido, y mucho, en su campaña.

Lo ha hecho Sánchez. También Martínez. En no pocas ocasiones uno y otro han realizado esa expresión de 'no a la guerra'. Una expresada por el presidente del Gobierno. Una que cogió mucha fuerza en 2003 con el conflicto en Irak que llevó a España a la lucha de la mano de José María Aznar. Ahora, de nuevo, el PSOE lo ha hecho su bandera.

Ha sido con Sánchez. Un Sánchez que ha copado discursos tanto en su propio partido como en los de los adversarios políticos. Porque el PP ha repetido en no pocas ocasiones el apellido del presidente sin olvidar, claro está, a Vox. A una formación que muy posiblemente necesiten si quieren formar un gobierno.

El PP, entre Sánchez y Vox

Feijóo lo ha dejado claro: "Otros han hablado del PP y han tenido que explicar por qué unen sus votos a los de Sánchez para bloquear estos gobiernos".

Así ha hablado el líder de los 'populares' en referencia al 'no' de los de Abascal en Extremadura. El 'no' a Guardiola. Un 'no' que a saber si se repite en Aragón y que la ultraderecha hará valer en Castilla y León si las urnas cumplen con lo que las encuestas dicen.

Porque la subida puede ser importante. Y Abascal, además, ha recogido el guante lanzado por Feijóo: "Queremos gobernar, pero no estar en gobiernos como ellos para no hacer nada".

Así llegan los tres a unos comicios a los que las izquierdas a la izquierda del PSOE llegan, de nuevo, por separado. Con Podemos por un lado y con En Común por otro. Con la formación morada y la unión de Movimiento Sumar, IU y Equo con papeletas separadas.

Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos por Castilla y León, ha denunciado en redes una agresión de un individuo que le ha "tirado un cristal" mientras estaba con su hijo. "Esto es muy grave. Denunciaré inmediatamente. Hasta aquí hemos llegado", ha compartido en X.

Ahora, tras uno de esos incidentes que son los que no se deben dar, toca el paso por las urnas. El PSOE, a parar la sangría de Extremadura y Aragón; el PP, a ver si puede gobernar en solitario; Vox, a proseguir con la tendencia al alza de las dos últimas elecciones. Los ciudadanos de Castilla y León deciden.

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