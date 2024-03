El popular Carlos Iturgaiz da paso este año al presidente del PP Vasco desde 2023, encargado de liderar la carrera hacia la Lehendakaritza en las elecciones de Euskadi de 2024. Javier de Andrés (Vitoria, 1967) es el mayor de todos los candidatos que se presentan a unos comicios donde parece haber ganado el intento por la renovación. Lo hace, además, sin ir de la mano de Ciudadanos, como hizo el Partido Popular en 2020; tras el batacazo de las municipales de 2023, la formación naranja ya decidió no presentarse a las elecciones generales. Discretamente y sin hacer mucho ruido, Ciudadanos ha dado por perdido su escaño y ni siquiera ha presentado candidatura propia para este 21 de abril.

Así pues, el PP llega a los comicios de Euskadi con un candidato unitario, sin coaliciones. Nacido en Vitoria, Javier de Andrés está licenciado en Ciencias de la Información y ha trabajado a lo largo de su vida como periodista. De hecho, su incorporación al mundo de la política fue precisamente desde el lado de la comunicación, como director de Comunicación de la Diputación Foral de Álava, en 1999. En 2016, fue nombrado delegado de Gobierno en Euskadi en sustitución de Carlos Urquijo, destituido tras la polémica por ser pillado comprando un CD pirata en un top manta. Aquel año, Javier de Andrés llamó la atención, en las elecciones vascas, al celebrar como una gran victoria los datos del PP vasco, que quedó como última fuerza del Parlamento.

La cita electoral del 21A es la primera en la que estará presente, lógicamente, la nueva formación de Yolanda Díaz. No sin polémicas detrás, Alba García (Bilbao, 1988) se presenta como candidata a la Lehendakaritza sin ir de la mano de otras formaciones de izquierdas, como líder de Sumar. Licenciada en Psicología y con un máster en Intervención Social, ha trabajado como psicóloga con jubilados de Telefónica y también como coordinadora de SOS Racismo en Vizcaya, y es fundadora de la asociación Big Road Elkartea, una asociación para el desarrollo comunitario entre Euskadi y Senegal.

Es, con 35 años, la candidata a lehendakari más joven de esta cita electoral. Su salto a la política es también muy reciente: en 2021 empezó a trabajar con Podemos Euskadi, como técnica y coordinadora de acción institucional, y en las últimas elecciones municipales fue candidata para el Ayuntamiento de Bilbao, como número dos de Ana Viñals. En enero de este mismo año fue la propuesta por Sumar Mugimendua para concurrir a las elecciones vascas y un mes después, presentada ya como candidata de Sumar, tras firmar un preacuerdo con Ezker Anitza-IU y Berdeak-Equo y, obviamente, tras firmar su baja de Podemos.

Vox - Amaia Martínez

Amaia Martínez es, junto a Miren Gorrotxategi, una de las dos candidatas que repiten en unas elecciones vascas. La sorpresa de 2020 la dio precisamente Vox, que accedió por primera vez al Parlamento con un escaño, el que ocupó Martínez. Lo de aquel año fue, para la formación de ultraderecha, un "éxito sin precedentes", aunque fue un porcentaje de voto inferior al 2% el que le colocó un asiento a Amaia Martínez en el hemiciclo vasco. Amaia Martínez Grisaleña (Vitoria, 1968) es también periodista de profesión y antes de ser diputada, regentaba dos tiendas de armas con su marido, una en Vitoria y otra en La Rioja, que abastecen principalmente a agentes de Guardia Civil y Ertzaintza. Aparentemente, su armería riojana está cerrada.

Martínez Grisaleña segura que si Vox no obtuvo representación antes es por la "discriminación de no saber euskera", y se ha manifestado en numerosas ocasiones en contra de la "imposición lingüística" en la comunidad autónoma. El discurso de Vox en País Vasco es muy similar al que tiene en otras comunidades bilingües, mostrándose abiertamente en contra de la dualidad lingüística. En Galicia, por ejemplo, este discurso no ha conseguido calar, tampoco en el sector más conservador.