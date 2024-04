Cuando uno está acostumbrado a escuchar el nombre de un candidato una y otra vez, prácticamente no existen dudas del pasado de esa figura. Pero no es el caso: en estas elecciones vascas , casi todos los políticos que se presentan para suceder a Iñigo Urkullu en la Lehendakaritza son nuevos, aunque no necesariamente desconocidos. Salvo las de Podemos y Vox, el resto de candidatos a lehendakari forman parte de una nueva generación que busca dar un cambio después de unas elecciones que, en plena pandemia, registraron el dato de participación más bajo de la historia.

Así pues, del PNV hasta el PP, pasando por las siglas nuevas que se presentan por primera vez este domingo 21 de abril, han preferido elegir a nuevas figuras para liderar sus candidaturas clave. Puede ser un buen movimiento, pero también se generan muchas nuevas dudas sobre los candidatos: ¿quiénes son? ¿Por dónde han pasado? ¿Qué opinan sobre los temas importantes que afectan a la sociedad vasca? En laSexta.com os hacemos un repaso de la trayectoria de los candidatos de las formaciones que tienen representación en el Parlamento vasco o de las que, según las encuestas, pueden llegar a entrar al hemiciclo.

Imanol Pradales, candidato del PNV

En vísperas de la cita electoral, el nombre de Imanol Pradales ha saltado a la palestra después de haber sido víctima de un ataque con gas pimienta a solo cinco días de las elecciones. Pradales es el sustituto de Iñigo Urkullu liderando la candidatura del Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), que abandona la Lehendakaritza después de tres legislaturas. Nacido en Santurtzi en 1975, Imanol Pradales es licenciado en doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto, y profesor en este mismo centro, aunque desde que entró en política está en excedencia.

Antes de dar el salto a la política también fue director de una asociación para la retención del talento en Vizcaya, Bizkaia Talent, impulsada por la propia Diputación y varias empresas y universidades vascas. Entró en política en 2011, cuando se convirtió en diputado de Promoción Económica. Desde julio de 2015 hasta convertirse en el sucesor de Urkullu, Pradales fue diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial.

Pello Otxandiano, candidato de EH Bildu

Otro que también ha sido renovado (y que también ha dado que hablar en la última semana de campaña) es el candidato de EH Bildu: en sustitución de Maddalen Iriarte, candidata por el partido abertzale en 2020 y 2016, en 2024 se presenta Pello Otxandiano, nacido en Otxandio en 1983. También a cinco días de las elecciones, su nombre saltó a la palestra después de una entrevista, en la que evitó a toda costa afirmar que ETA había sido una banda terrorista. Es la primera vez que EH Bildu presenta a un candidato a lehendakari hombre desde su creación.

Otxandiano es licenciado y doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Mondragón. Como doctorando, se fue de prácticas a la Universidad Tecnológica de Chalmers en Goteburgo (Suecia): allí, trabajó en un equipo de investigación de la mano del profesor de Sistemas de Comunicación e investigador Henk Wymeersch en un proyecto de análisis de soluciones algorítmicas para el futuro de la ingeniería de comunicaciones. En 2012 publicó su tesis doctoral acerca del rendimiento de los sistemas de radiodifusión de vídeo digital (DVB) de segunda generación en entornos móviles terrestres. Pero lo cierto es que prácticamente toda su carrera profesional ha estado vinculada a la política: antes incluso de publicar su tesis, en 2011, cuando tenía 28 años, fue concejal de Otxandio.